L'exèrcit i la policia es desplegaran a partir de dilluns a Madrid

A l'espera de l'anunci de noves restriccions sanitàries a Madrid, el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, ha assegurat aquest dijous que els efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i els més de 200 efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional es desplegaran a Madrid a partir de dilluns. D'aquesta manera, el govern espanyol respon a la demanda del vicepresident de la Comunitat, Ignacio Agudo (Cs), d'intervenció "urgent" de l'exèrcit per a tasques de desinfecció i de muntatge de les múltiples carpes per als tests massius que està previst que es duguin a terme la setmana que ve a la comunitat.

En una entrevista a Onda Cero aquest dijous, el delegat del govern espanyol a Madrid ha explicat que tots els cossos de seguretat i emergències estan "preparats" i tenen els plans "a punt" per poder actuar "quan calgui" i "on calgui", però que s'ha acordat amb el govern madrileny que el desplegament es faci la setmana que ve. Franco també ha advertit que els plans podrien canviar en funció de les noves restriccions que anunciï el govern d'Isabel Díaz Ayuso aquest divendres, entre les quals una ampliació de les zones amb mesures especials. Tanmateix, Franco ha insistit que "hi ha absoluta predisposició".



La Comunitat de Madrid és ara mateix la zona que més preocupa el govern espanyol. De fet, aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, recomanava als madrilenys només sortir de casa si és imprescindible. Encara que el govern regional no vol ni sentir a parlar d'estat d'alarma, la mesura comença a estar damunt la taula a l'expectativa dels resultats que tinguin les restriccions anunciades fins ara pel govern d'Ayuso. També l'alcalde de la capital espanyola, el popular José Luis Martínez Almeida, va demanar a tots els madrilenys que surtin "com menys millor" davant la situació "preocupant" que viu la ciutat.