L'exparella d'un dels acusats del 17-A diu que no era religiós: "Es passava el dia fumant"

¿Driss Oukabir –un dels acusats dels atemptats de Barcelona i Cambrils– era creient i practicant de l'islam? Aquesta és una de les preguntes que més s'han repetit aquest dimarts en la jornada del judici dels atemptats del 17-A, que ha començat amb la declaració de la seva exparella, Sara. Tot i que hi havia molta expectativa amb el seu testimoni, la noia no ha aportat gaires detalls que no se sabessin fins ara i gairebé tota la seva declaració ha girat entorn de les creences i l'estil de vida del que va ser el primer detingut pels atemptats, per haver llogat la furgoneta que es va utilitzar a la Rambla.

L'advocat de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, Antonio García, i el lletrat de Javier Martínez –el pare del nen que va morir a la Rambla–, Agustí Carles, han centrat les seves preguntes en intentar esgrimir quines eren les creences de l'arrestat i en la seva relació amb el seu germà Moussa, que va participar en l'atemptat de Cambrils, on va morir abatut.

"La nit del 16 al 17 d'agost va venir a casa el Moussa, no recordo l'hora, però era molt tard a la nit", ha relatat l'exparella, que no sap de què van parlar els dos germans perquè en aquella època tenia una relació "molt difícil" amb el Driss: després d'una denúncia per maltractaments, feien vida per separat, un al menjador i l'altre a l'habitació del pis que compartien a Ripoll.

Pel que fa a Moussa Oukabir, la Sara ha indicat que sí que va notar canvis en la seva manera de vestir –"a ple estiu anava molt tapat"– i que els dies previs al 17 d'agost havia notat que estava "estrany": "però em deien que era l'edat, que tenia 18 anys i que estava fent el canvi". A més, li han preguntat sobre el viatge que va fer Driss Oukabir al Marroc entre finals de juliol i principis d'agost. La noia ha assenyalat que li va dir que hi anava per fer un tipus de ritual o cerimònia "perquè creia que li havien fet alguna cosa", com "un mal d'ull", perquè no trobava feina.

Segons la seva exparella, el detingut no era la primera vegada que anava al Marroc a fer una "purificació", però no sap ni a quin hotel es va estar ni què va fer durant els dies que va hi va passar. "No hi va anar amb la seva família. Va anar a Tànger, on va dir que hi vivia un oncle seu", ha dit la Sara, que no recordava el contingut de la majoria de les declaracions que va fer a la policia els dies posteriors als atemptats: "No ho recordo, han passat tres anys".

Un dels punts que més preguntes han despertat és un missatge que la noia va enviar al Driss a principis d'agost, en què apareixia amb el vel islàmic al cap. "Ell mai em va obligar a posar-me'l", ha insistit, abans d'argumentar per què se'l va posar: "Volia que la meva parella em respectés d'una vegada per totes, per agradar a la meva parella". Així mateix, la Sara ha esgrimit que ell li deia que ella "havia d'estar a casa, fer-li el menjar i mantenir-lo", i que mai li donava detalls d'on anava ni què feia: "No li agradava que l'atabalés".

Fumador i bevedor, segons els seus coneguts

Les preguntes de l'advocat de Driss Oukabir s'han centrat en intentar demostrar que l'acusat no era practicant de l'islam ni tenia relació amb els terroristes. "No feia el Ramadà, deia a casa seva que sí que el feia, però es passava el dia fumant", ha explicat la seva exparella, que ha reconegut que el noi sortia de festa "de dijous a dijous" i que bevia cervesa "i més coses".

La Sara també ha assenyalat que no l'havia vist mai resar ni anar a la mesquita i que creia que l'arrestat no coneixia l'imam Abbdelbaki Es-Satty, el suposat cervell dels atemptats. Així mateix, ha negat que el Driss solés sortir amb els integrants de la cèl·lula terrorista: "Mai vaig veure que es relacionés amb aquests nens, si eren menors", ha subratllat.

També la resta de testimonis de la defensa de Driss Oukabir han corroborat les paraules de la Sara respecte a la religiositat de l'acusat: "Mai l'havia vist a la mesquita", "no l'havia vist mai resar", "sortia molt de festa" i "consumia alcohol" són algunes de les declaracions que han fet, a respostes de l'advocat defensor, que també ha insistit molt en preguntar sobre el gos que tenien la Sara i el Driss a casa seva: el fet que el noi convisqués amb un animal i que el tragués a passejar –tal com han assegurat els diferents testimonis– seria una prova que el detingut no era practicant, perquè, segons el lletrat, l'islam radical no permet tenir animals de companyia.

Per acabar, el cosí del Driss, Saber Oukabir, ha recalcat que sí que va notar que Youssef Aallaa –va morir a Alcanar– i Younes Abouyaaqoub –conduïa la furgoneta de la Rambla– van canviar la seva manera de ser abans del 17 d'agost: "El Youssef solia sortir de festa i de cop va deixar de fer-ho". A més, el noi, que era amic de la majoria dels terroristes, ha exposat que els autors dels atemptats deien que tenien "una casa a la costa" i que hi anaven "a treballar". "Uns dies abans dels atemptats el Youssef i el Younes em van demanar la meva furgoneta", ha recordat.