Indemnitzen una dona a qui l'exparella va matar la filla en una visita no vigilada

L'havia denunciat 47 vegades per maltractaments i, després de separar-se d'ell, l'home va matar la filla que tenien en comú en una de les visites no vigilades que havia fixat un jutjat de Madrid. És el cas d'una dona a qui l'estat espanyol haurà de pagar una indemnització de 600.000 euros, segons ha resolt el Tribunal Suprem. La sentència ha condemnat el govern espanyol pels danys morals causats perquè considera que l'administració va vulnerar els drets fonamentals de la dona –a la igualtat, a no ser discriminada per raó de sexe, a la integritat física i moral i a la tutela judicial efectiva.

Després de l'assassinat de la seva filla, l'abril del 2003, la mare va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial a l'estat espanyol pel funcionament "anormal" de l'administració de Justícia. La dona va al·legar que la mort de la seva filla s'hauria pogut evitar si s'hagués mantingut el règim de visites amb vigilància, com es feia al principi de la separació matrimonial. Però aquesta reclamació patrimonial va ser rebutjada –i confirmada per l'Audiència Nacional, el Suprem i el Tribunal Constitucional.

La dona va recórrer al comitè de les Nacions Unides d'eliminació de la discriminació contra les dones (CEDAW), que va concloure que l'estat espanyol havia fallat en les seves obligacions. Amb aquesta resolució, la dona va presentar una segona reclamació de responsabilitat patrimonial en què adjuntava la posició del CEDAW. Com que l'administració no va respondre, va presentar un recurs a l'Audiència Nacional, que va rebutjar una altra vegada la reclamació perquè valorava que no hi havia elements que demostressin que el règim de visites impliqués perills per a la vida o la salut de la menor assassinada.

Aleshores la dona va recórrer al Tribunal Suprem. Havia demanat una indemnització d'1,2 milions d'euros, però el Suprem només ha reconegut una part del seu recurs i ha acabat condemnant l'estat espanyol a pagar la indemnització de 600.000 euros. També l'ha condemnat a pagar 10.000 euros per les costes del procés judicial.

Desprotecció i discriminació

El Suprem ha resolt que l'estat espanyol va vulnerar els drets fonamentals de la dona perquè no va respondre la seva reclamació. També ha afegit que el dictamen del CEDAW –que s'ha de considerar "vàlid"– acredita "l'existència d'una lesió o un dany real i afectiu" en la dona, que es va produir "per la desprotecció d'una clara situació de discriminació, abans i després de la mort de la seva filla".