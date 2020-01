Treball obre un nou expedient a Iqoxe per haver reprès l'activitat després de l'explosió sense avaluar riscos

Inspecció de Treball ha obert un nou expedient a l'empresa Iqoxe per haver reprès l'activitat després de l'explosió de fa una setmana sense haver avaluat els riscos laborals. Segons el Govern, la planta química del polígon de la Canonja va tornar a posar-se en marxa quan encara no havia analitzat els riscos laborals i per això l'ha obligat a aturar la seva activitat, a més d'obrir-li el nou expedient. El secretari general del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ho ha explicat aquest dijous després de reunir-se amb els representants dels sindicats CCOO i UGT, així com amb l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).

Segons Ginesta, l'expedient podria derivar en una sanció i l'empresa no pot reprendre l'activitat fins que compleixi l'avaluació dels riscos laborals. "Ens genera poca confiança. Hem demanat a l'AEQT que exigeixi a l'empresa que canviï d'actitud i que sigui més col·laborativa, transparent i clara. L'accident que hem tingut és molt greu i això ha afectat la credibilitat del complex petroquímic", ha assegurat Ginesta. En aquesta línia, els sindicats han recriminat a Iqoxe el seu caràcter "prepotent" i que no faci autocrítica dels fets. Per això, els agents reunits han acordat la creació d'una comissió de seguiment per "reconstruir la confiança perduda" entre la ciutadania i els treballadors arran de l'accident en matèria de seguretat i salut laboral. Està previst que es tornin a reunir la setmana vinent.

L'explosió de fa una setmana a l'empresa química Iqoxe de la Canonja va deixar tres morts. Segons Protecció Civil, la companyia no va trucar al 112 ni al CECAT –el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya– per alertar que hi havia un incendi a la seva planta. L'accident també va posar al descobert desajustos en l'aplicació del pla d'emergència químic, el Plaseqcat, com ara que Emergències no va saber durant més d'una hora si l'aire tenia tòxics per l'explosió de Tarragona.