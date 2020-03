Els experts reclamen restringir la mobilitat al màxim

Amb l’estat d’alarma, el domicili particular passa a ser un perímetre de seguretat infranquejable, llevat de situacions de primera necessitat o d’urgència. Segons el govern espanyol, l’objectiu és reduir a la mínima expressió el contacte entre persones per aturar la propagació del virus. Però aquest confinament global no ve acompanyat d’un blindatge als accessos per terra, mar i aire al territori espanyol -tampoc a Catalunya, tot i que era una petició expressa de la Generalitat-. Els experts afirmen que el paquet de restriccions té massa escletxes en la mobilitat que el virus pot aprofitar per saltar d’hoste en hoste.

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ja avisava hores abans que s’apliqués l’article 116.2 de la Constitució que fins que l’Estat no segellés les fronteres amb el tancament d’aeroports, ports i serveis ferroviaris, la reclusió seria “porosa”. Hi coincideix el cap del servei d’Urgències de l’Hospital Clínic, Ernest Bragulat: “És clarament insuficient per aturar la transmissió del virus i disminuir els contagis que detectem”.

L’infectòleg Oriol Mitjà admet que no hi ha cap fórmula guanyadora per contenir el virus, però assegura que totes les mesures que es prenguin han de ser molt contundents. “Cal una aturada de país durant dues setmanes. I no parlo d’individus o famílies, sinó de la comunitat sencera”, va explicar en una entrevista al programa FAQS de TV3. L’expert creu que “segurament” les mesures de Sánchez seran insuficients i defensa restriccions de màxims, com ara el confinament total, la disminució a mínims de la mobilitat i el foment del teletreball.

Plantes dedicades a la Covid-19

Els hospitals catalans ja han començat a rebre un augment considerable de pacients amb Covid-19, però encara poden donar-los resposta. A l’Hospital Clínic ahir tenien 30 malalts ingressats -la meitat a l’UCI- i 15 en hospitalització a domicili. Tenen quatre plantes del servei de malalties infeccioses ocupades només amb pacients de coronavirus i una cinquena a punt d’obrir. Divendres ja van reduir un 50% la cirurgia no urgent per alliberar llits. “Els hem de dedicar sales exclusives i cada cop anirà a més, però col·lapsats no ho estem”, reconeix Bragulat. No obstant això, admet que aquesta setmana serà decisiva, sobretot per veure si les unitats de cures intensives “poden assumir el volum de pacients greus, que són els que han pujat molt”. Aquest pot ser el veritable coll d’ampolla. “Potser dimarts o dimecres ja tenim les UCI plenes, però hem previst alternatives”, diu.

La situació és similar a l’Hospital de la Vall d’Hebron, on tampoc parlen de col·lapse, i a l’Hospital de Bellvitge, on ja tenen dues sales del servei d’infeccioses plenes i pacients en plantes de medicina interna i pneumologia. “De moment podem donar resposta i tenim reserva per a malalts crítics”, explica un facultatiu. Als centres també els preocupa una possible falta de professionals si augmenten els casos, ja que hi ha metges i infermeres contagiats. Només al Clínic, n’hi ha entre 60 i 70 de tots els estaments en aïllament.