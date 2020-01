El sindicat CCOO diu que Iqoxe havia acumulat una setantena d'incidents els últims cinc anys abans de l'explosió

Deu dies després de l'explosió a l'empresa Iqoxe del polígon químic de la Canonja (Tarragona), que va acabar provocant la mort de tres persones, continua obert el debat sobre la seguretat de la planta. El secretari general de CCOO Indústria de Tarragona, José Martín, ha explicat aquest divendres que en els últims cinc anys Iqoxe havia acumulat 73 incidents i accidents laborals. El departament de Treball havia sancionat l'empresa quatre cops, tres per incompliments de salut i seguretat. Ara ha obert un altre expedient per haver reprès l'activitat després de l'explosió sense avaluar riscos, una acusació que nega l'empresa, que assegura que només està fent treballs per mantenir la instal·lació "segura".

Aquest divendres, Iqoxe ha fet públic un acord amb el comitè d'empresa en el qual les dues parts es comprometen a treballar plegades per "reconstruir" la planta i demanen "agilitat" a l'administració per tramitar els permisos necessaris per poder reobrir les instal·lacions no afectades per l'explosió i de les quals també depenen la producció d'altres indústries químiques del polígon.

Reforçar la sala de control

L'empresa no ha volgut fer comentaris sobre la setantena d'incidents revelats per CCOO, un volum que el secretari general del sector Indústria del sindicat a Tarragona considera "anormal". José Martín ha explicat en una compareixença recollida per l'agència ACN que es tracta de fets de diferent rellevància, però apuntava que entre els més greus s'han registrat conats d'incendi i alguna fuita, que hauria derivat en una exposició de treballadors a òxid d'etilè. El representant sindical també ha explicat que des de novembre de 2016 els delegats de prevenció del sindicat han demanat als responsables de la planta que reforcessin la seguretat de la sala de control, on va morir un treballador la setmana passada, de manera que pogués actuar de búnquer per garantir la seguretat dels operaris.

El secretari general de CCOO Indústria de Catalunya, José Antonio Hernández, ha assegurat que "totes les grans empreses químiques" tenen aquest tipus de sales, tot i que no ha pogut concretar si es tracta d'una mesura obligatòria. El sindicat també ha apuntat que els estudis d'avaluació de riscos psicosocials indicaven que el 98,5% dels treballadors tenien un ritme de treball que els suposava un risc "molt alt", i que els dirigents d'Iqoxe, el dia abans de la deflagració, van qualificar de "simple opinió".

Vaga al febrer

D'altra banda, el sindicat UGT ha anunciat que s'adherirà a la vaga prevista per al febrer per demanar més seguretat al polígon químic, que va convocar fa uns dies el sindicat CCOO. Des de la UGT s'ha fet una crida als ciutadans a participar en la jornada de mobilitzacions, que encara no té una data definida. El sindicat focalitza la vaga no només en les companyies, sinó també en l'administració, que consideren que "també ha fallat". Als organismes públics els han demanat més inspectors de treball i de seguretat industrial, establir un consens sobre com s'ha de mesurar la qualitat de l'aire, que el Plaseqta torni a Tarragona i més coordinació entre els ajuntaments.