Explotades sexualment a Menorca davant de tothom

A la plaça del Príncep de Maó, just davant de l'església del Carme, hi ha una casa mig enrunada, entre una botiga de roba i un bloc de pisos buit. És un lloc especialment cèntric, a pocs metres de la comissaria de la Policia Nacional, però això no ha impedit que fos un dels escenaris on un grup de traficants de drogues, segons apunta la investigació policial, hauria mantingut relacions sexuals a canvi de diners amb com a mínim quatre adolescents –incloent-n'hi de tutelades pel Consell de Menorca–. A més, els veïns feia temps que es queixaven que aquest mateix grup traficava amb drogues als altres dos escenaris d'aquesta trama: el parc del Freginal i l'Skate Parc. La trama operava davant dels ulls de tothom.

Tot i que hi ha mitjans que han publicat que hi havia veïns que es queixaven que la casa de la plaça del Príncep era problemàtica, segons una treballadora d'un negoci proper mai hi havien notat res estrany. “És una àrea comercial i en el nostre horari no hem vist res, i els clients, majoritàriament veïns de la zona, mai ens han fet cap comentari –explica–. Tot i que veies una casa abandonada i amb pintades a les parets, no hauries imaginat mai el que s'ha descobert. És al·lucinant”, afegeix. La trama d'explotació sexual que ha fet pública la Policia Nacional ha sacsejat la ciutat i tota l'illa de Menorca, sobretot pel fet que entre les possibles víctimes hi hagi adolescents tutelades pel Consell de Menorca. Aquesta trama, a més, se suma a l'escàndol de l'explotació sexual de menors tutelades pel Consell de Mallorca, que es va destapar arran de la violació d'una de les víctimes la nit de Nadal a Palma, però que afecta 16 adolescents, segons ha reconegut el mateix Consell.

Testimoni dels veïns

A Maó, els veïns dels tres principals escenaris de la trama menorquina es declaren sorpresos i diuen que no s'ho imaginaven. I a la vegada tenen por: tots demanen que, per evitar represàlies, no es publiquin els seus noms. El cas, amb tot, és que feia mesos que sabien –i denunciaven– que es traficava amb droga als parcs. “És increïble que les autoritats hagin esperat tants mesos per actuar”, explica una maonesa que viu a prop del parc del Freginal. “Sabíem que consumien drogues i que en venien, però no esperàvem una trama d'explotació sexual de menors. El parc és a pocs metres dels principals carrers del centre i jo mateixa he telefonat alguna vegada a la Policia Local per denunciar-ho”.

Els veïns de l'Skate Parc encara són més crítics. A la part alta del parc hi ha una cova on vivia un dels detinguts i que també era un dels llocs on els explotadors aconseguien sexe de les menors a canvi de droga o diners. Amb 80 euros, segons fonts amb accés a dades de la investigació, n'hi havia prou. Els veïns sabien que a la cova s'hi traficava i se n'havien queixat tant que l'Ajuntament de Maó ja havia decidit tapiar-la abans que es destapés l'escàndol. Un veí del carrer de la Sínia Costabella, que limita amb el parc, explica que té una filla petita i que ell mateix havia avisat el consistori que aquell “era un punt calent de consum i tràfic de drogues”. “El sistema ha fallat, un cop més”, remata indignat.

La Policia Nacional va començar a investigar el grup que operava als parcs i a la casa ocupada a causa de les drogues, i ho va fer vigilant l'Skate Parc. No ho tenien fàcil, perquè queda enclotat, hi ha forats i no podien veure què passava a la cova. Però sí que van veure que hi havia un grup d'adults que freqüentava el parc i que es relacionaven amb menors. La vigilància i els escorcolls per requisar droga van fer que el grup canviés d'escenari. D'allà es va desplaçar al parc del Freginal, on continuaven anant les menors a drogar-se. Aquesta primera investigació va deixar dotze detencions, però només per drogues, per delictes contra la salut pública.

La investigació va continuar, perquè el grup no havia deixat de traficar ni de relacionar-se amb les adolescents. Els policies volien comprovar si hi havia cap mena d'abús sexual cap a les menors i aviat van saber que sí, que hi mantenien relacions sexuals a canvi de drogues i diners. Als informes del cas hi consten anàlisis de possibles víctimes que deixen clar que havien pres cocaïna, cànnabis i ansiolítics. En aquesta segona fase de la investigació, anomenada operació Kislani, els agents van descobrir que les noies anaven sovint a la casa de la plaça del Príncep, d'on sortien clarament drogades. Així ho han admès familiars d'algunes de les possibles víctimes, que més d'una vegada les havien anat a buscar allà, sabent que freqüentaven la casa.

Declaracions clau

La declaració del director i dues treballadores de la Casa de la Infància del Servei Insular de Família del Consell de Menorca van ser claus per a la investigació. Les treballadores van explicar als policies que, a través de companyes de les víctimes de la trama que ho havien vist, havien sabut que les explotaven sexualment. L'operació Kislani es va tancar el divendres 14 amb les detencions de dos homes de nacionalitat espanyola, un d'origen equatorià i un altre d'origen dominicà. Tots viuen a Maó i tenen entre 25 i 48 anys. Se'ls imputen delictes contra la salut pública i de corrupció de menors. A més, al ciutadà d'origen dominicà ja l'havien detingut a principi de mes: els policies sospiten que també estava implicat en el complot d'una parella d'amants que volia assassinar el marit de la dona.

El Consell de Menorca defensa que va actuar “amb responsabilitat i diligència” i que les denúncies que van fer els seus treballadors van ser determinants per tancar la investigació. Amb tot, el govern insular ha quedat tocat perquè, d'entrada, la consellera insular de Benestar Social i Família, Bàrbara Torrent, deia amb vehemència que entre les possibles víctimes no hi havia cap menor sota la tutela del Consell, tot i que fonts properes a la investigació afirmaven el contrari. Al final Torrent ha hagut de rectificar, i ara el PP i Vox reclamen la seva dimissió i l'acusen de mentir als ciutadans.