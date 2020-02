A presó per explotar un home a qui forçaven a practicar la mendicitat a Barcelona

El van localitzar el 2016 a Romania i el van escollir com la víctima perfecta: un home d'edat avançada i sense formació, que no tenia feina ni recursos, vivia en una casa que necessitava ser rehabilitada i no tenia cap familiar o conegut a Barcelona amb qui pogués tenir algun vincle. El van seduir amb una proposta de feina a la capital catalana, però un cop a la ciutat li van retirar la documentació i el van obligar a practicar la mendicitat. Concretament, a la part alta dels Jardinets de Gràcia, on l'obligaven a passar jornades de fins a divuit hores, en molts casos sense donar-li ni menjar ni beguda. L'acumulació d'hores al carrer en posicions sovint forçades li restaven mobilitat i sovint la víctima s'acabava fent les necessitats al damunt. Fins al punt d'haver de ser intervingut quirúrgicament per amputar-li una cama. Aquestes llargues jornades al carrer li generaven entre 300 i 500 euros diaris, que es quedaven els explotadors.

Detenim 3 persones en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona que explotaven un home a qui havien portat des de Romania per practicar la mendicitat. Totes tres a presó

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir dos homes i una dona com a presumptes autors d'un delicte de pertinença a grup criminal i per tràfic d’éssers humans amb la finalitat de mendicitat. Les tres persones ja han ingressat a la presó.

La investigació que ha permès desarticular aquest clan familiar es va posar en marxa l'agost del 2018 després que els serveis socials de l'Ajuntament detectessin un possible cas d'explotació per a la mendicitat d'un home que no disposava de recursos, ni socials ni econòmics. La investigació va treure a la llum que els explotadors utilitzaven els diners que obtenia la víctima mentre pidolava per adquirir propietats a Romania i per jugar a un joc anomenat barbut, molt popular en aquell país.

Des del jutjat es van emetre dues ordres de detenció europees, perquè dos dels individus havien fugit al seu país davant la possibilitat de ser detinguts pels fets investigats. Mesos més tard, i gràcies a la col·laboració amb les autoritats de Romania, els dos individus van ser detinguts i extradits. La jutge va decretar el seu ingrés a la presó, juntament amb el tercer membre del grup que va ser detingut a Barcelona en data 19 de gener del 2020 per agents del Grup de Tràfic i Explotació de Persones (GTEP) de la Guàrdia Urbana de Barcelona.