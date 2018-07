Les facultats de Catalunya i Balears també tindran més estudiants de català el curs que ve

El departament d’Ensenyament va prendre a l’abril una decisió excepcional i polèmica: per ser professor d’ESO en un institut públic el curs que ve ja no caldrà tenir el màster obligatori. Una mesura d’urgència per superar la falta de mestres d’algunes especialitats, com català, castellà o matemàtiques. Les jubilacions de les primeres generacions de titulats en filologia catalana després de la dictadura i les poques matriculacions en aquest grau els últims anys han provocat un buit de docents en aquesta matèria. Però les facultats veuen la llum al final del túnel perquè es comença a notar un petit repunt en les matriculacions a filologia catalana.

Les dades encara no són definitives, però, per ara, a la UB tots els graus en llengües han pujat respecte del curs anterior i precisament el de filologia catalana és el que experimenta un creixement més important, i passa de 33 a 50 alumnes. A la UOC també creix, de 32 alumnes a 43, mentre que a la UAB 16 dels 19 matriculats que hi ha per ara han entrat en primera opció. En total, a Catalunya hi ha sis universitats públiques on es pot estudiar filologia catalana, i en totes es necessita tan sols un 5 per entrar-hi, ja que la demanda és inferior a l’oferta que hi ha. “Demanem si us plau que la gent s’hi matriculi, perquè tindran feina”, va animar el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, en una entrevista a El Punt Avui. Ara el sector confia que podran consolidar la remuntada. A les universitats catalanes hi havia 826 estudiants cursant filologia catalana aquest curs passat, un nombre que ha anat baixant des del curs 13-14, quan hi havia 1.015 alumnes.

A les Illes Balears també s’ha incrementat el nombre de preinscripcions. Des de la Universitat de les Illes Balears (UIB), asseguren que hi ha 23 peticions, una xifra considerablement superior als 15 alumnes d’aquest curs, els 11 del 2016-17 o els 17 del curs 2015-16.

Una nota de tall mínima

En aquest cas les xifres tampoc són definitives, en espera de veure si els assignats s’acaben matriculant o canvien de decisió. La UIB reconeix que filologia catalana, departament que dirigeix el doctor Jaume Giscafrè, és un grau que no s’omple. La nota de tall és de 5 i no hi ha llista d’espera. “Fem tot el que podem i més per dir a la gent que hi ha i hi haurà feina per a aquest grau, sobretot en els instituts”, explica Giscafrè.