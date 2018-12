De falsificar bitllets de metro a vendre droga al carrer

Eren tres organitzacions que es dedicaven al mateix negoci, però no treballaven conjuntament. Els Mossos d’Esquadra han desarticulat tres grups dedicats a la distribució de droga que es venia al carrer i en pisos, sobretot al barri del Besòs de Barcelona i a la Mina de Sant Adrià. La policia va obrir aquesta investigació a principis de març quan estava al darrere d’un altre cas per la falsificació de bitllets del metro. Un dels homes implicats en la xarxa de falsificació també participava en un grup que venia droga. Estirant aquest fil, els Mossos van arribar a les tres organitzacions. La investigació pel tràfic de droga va culminar fa una setmana amb el macrooperatiu que va acabar amb 45 detinguts i escorcolls en 10 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Dos dels grups proporcionaven cocaïna –un integrat per 13 persones de nacionalitat peruana i un altre per quatre persones d’origen dominicà–, i el tercer, marihuana –format per 10 persones de nacionalitat espanyola–. Cada grup distribuïa la droga a diferents venedors de l’àrea metropolitana, que oferien les substàncies a peu de carrer o als seus domicilis.

Tot i que part de la venda es feia en pisos, els Mossos han descartat que se seguís la fórmula dels narcopisos perquè els toxicòmans no consumien la droga a l’interior dels habitatges. Tampoc s’han trobat vincles entre els detinguts i la màfia dominicana que controlava els narcopisos del Raval.

Feien servir 'mules'

El sotscap de l’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos a Barcelona, Albert Isant, ha explicat que les organitzacions “eren autònomes” entre elles, encara que coincidien en els punts de venda: a part del barri del Besòs i la Mina, també estaven situats en altres zones de Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat. Pel que fa a l’origen de la droga que distribuïen, la policia ha determinat que el grup peruà obtenia la cocaïna a través de 'mules'. Segons Isant, es tractava de persones –de l’organització o no– que feien viatges amb destinació a Barcelona “portant la droga a dins del cos, la roba o la maleta”. Una de les 'mules' que van interceptar a l’aeroport del Prat portava 16 quilos de cocaïna entre la roba i la maleta. El grup dedicat a la marihuana tenia plantacions pròpies en diversos municipis.

Dels 45 detinguts, 32 van passar a disposició judicial –els altres van quedar en llibertat a l’espera que els citi el jutge–. Dotze han entrat a presó i la resta han quedat en llibertat amb càrrecs.