La família refugiada que viu a les restes d'un narcopís

El pitjor no és haver d'encendre la llanterna del mòbil per veure les escales que porten a la primera planta. Dins l'habitatge que fa només una setmana era un narcopís no poden fer servir la cuina ni el lavabo. Han pogut salvar dues lliteres i dos matalassos, on dormen algunes hores per torns. Al mig del menjador hi tenen una estufa elèctrica connectada als lladres i als fils penjants que, amb quatre bombetes, fan arribar la llum al pis. La porta d'una habitació està tancada perquè no arribi la pudor de la humitat. És la llar de la família Ramírez: una mare, els fills i els nets. Són set persones refugiades de Colòmbia que fa temps que busquen un lloc on viure a Barcelona.

La policia va entrar dissabte al pis del carrer Còdols on ara viuen, al Barri Gòtic, durant un operatiu contra els narcopisos. Però poc després que els Mossos i la Guàrdia Urbana fessin fora els que hi venien droga, els traficants que no estaven detinguts van intentar ocupar de nou el pis. Per evitar-ho, com que els veïns sabien que la família Ramírez necessitava una llar, els van proposar d'anar-hi. I des de llavors són allà. "Quan vam arribar, el pis estava ple d'encenedors, xeringues, burilles, receptes mèdiques, preservatius utilitzats, roba bruta i menjar podrit. Ens vam posar uns guants i unes mascaretes, i vam treure una muntanya de brossa", recorden els membres de la família.

El narcopís també acumulava matalassos trencats i cremats. Les lliteres estaven amuntegades –això explicaria, segons ells, que del sostre del menjador en pengin algunes cigarretes– i entre el menjar tirat i la roba escampada en un celobert hi havien mosques i escarabats. Els primers dies els consumidors encara els trucaven a la porta, i ells responien que ja no venien droga i trucarien a la policia. Però la neteja a fons de la família Ramírez i els veïns que els han ajudat fa que aquesta descripció ja no es correspongui amb la realitat. Ara bé, les ganes d'arreglar aquest espai no són suficients. "Al lavabo no ens hi podem asseure perquè agafaríem una malaltia. I la cuina s'està enfonsant i no la podem encendre. Però no tenim pressupost per fer res", expliquen.

Amenaça de desnonament

Per acabar de complicar la convivència, la família està sota l'amenaça d'un desnonament. Resistim al Gòtic i Raval Rebel han descobert que el fons d'inversió francès Spirit Reim, que va comprar l'edifici del número 13 del carrer Còdols fa més de tres anys, havia denunciat l'ocupació del narcopís i que s'havia fixat per aquest divendres la data del desallotjament. Per això han demanat al fons inversor que ofereixi un lloguer social a la família Ramírez i a un altre dels veïns que queden al bloc, però segons denuncien, la resposta de l'empresa és que el desnonament continua endavant. Les entitats critiquen que el fons ja ha expulsat les famílies que vivien a l'edifici, on ja només queden tres pisos amb veïns.

651x366 El pis del Barri Gòtic que abans era un narcopís / Cèlia Atset El pis del Barri Gòtic que abans era un narcopís / Cèlia Atset

Els Ramírez expliquen que aquest dijous han rebut la visita d'uns tècnics de l'Ajuntament, que han precintat les obres de remodelació que feia l'empresa al bloc i que els han recomanat buscar un altre lloc. Però la família colombiana, que prefereix no dir els seus noms per seguretat perquè va fugir del seu país per por, demana poder-se quedar. "Des que som a Barcelona no sabem què és una casa digna", recorden. Abans del carrer Còdols havien ocupat una antiga oficina bancària i un altre pis. De fet, encara estan en tràmits per demanar asil i mentre no tenen un permís de treball, no compleixen els requisits per llogar un habitatge. "Aquest pis té sostre, és tranquil i no ens mullem". El seu desig seria quedar-s'hi i reformar-lo.