Un canvi radical: de Terrassa a un nucli de l’Alt Urgell de 24 habitants

260x366 L’Imma i el Jaume amb els seus fills, l’Aniol i l’Aran, a casa seva a Ossera. / CEDIDA L’Imma i el Jaume amb els seus fills, l’Aniol i l’Aran, a casa seva a Ossera. / CEDIDA

Una de les crides de Repoblem que més èxit han tingut a les xarxes va ser la del poble de Tuixent. En un tuit del 7 de setembre, Ton Lloret deia que aquest poble de l’Alt Urgell buscava nous habitants. Els detalls de l’oferta eren que el poble té 2 nuclis de població, cases en venda i lloguer, internet rural 4G, consultori mèdic i escola de primària. L’allau de respostes que va rebre va deixar Ton Lloret molt sorprès. “Ha sigut la crida que més èxit ha tingut perquè tenia elements molt atractius”. La realitat, però, va ser més complicada i l’oferta d’allotjament va costar de concretar-se.

Finalment, el 19 de desembre l’Imma Ferrer i la seva família -el seu marit, el Jaume, i els seus fills, l’Aniol i l’Aran-, que vivien a Terrassa, es van instal·lar a Ossera, un nucli del municipi de la Vansa i Fórnols de 24 habitants, a tocar de Tuixent. Els han rebut amb els braços oberts perquè aquest repoblament suposa, entre altres coses, que l’escola rural de Tuixent passi a tenir 10 alumnes.

L’Imma valora aquest primer mes a Ossera “d’una manera fantàstica”. Ella reconeix que la decisió de fer aquest canvi tan radical de vida ve donada per la pandèmia. “No hauríem fet aquest pas si no hagués sigut pel confinament. Va ser una experiència revolucionària i definitiva perquè, tancats al nostre pis de Terrassa, ens va fer canviar molt la perspectiva i adonar-nos de moltes coses que trobàvem a faltar”. Per això, quan van veure el tuit amb l’oferta de Tuixent, s’hi van apuntar. “Jo i el Jaume treballem a la UOC i al març vam començar a fer teletreball, i amb el pas dels mesos hem vist que és una manera de treballar que ha vingut per quedar-se”, diu. Ho van parlar amb els seus responsables i els “van posar moltes facilitats”. I van decidir fer el cop de cap.

Per a ells, una de les coses més importants era el benestar dels nens. “Vam voler venir un dia a conèixer el poble i passar un matí a l’escola, per veure com era i com s’hi estaven”. Els nens van quedar encantats amb l’experiència: “Van estar tot el matí a l’aire lliure, envoltats de natura, van al·lucinar”, i llavors van decidir fer el pas. Alguns veïns de la zona agrupats en l’associació Reviure les Valls els han ajudat amb la cerca de l’habitatge, que va ser el més complicat. “Al final ens van oferir aquesta casa a Ossera, que ens va agradar molt”.

L’Imma diu que la motivació per al canvi és intentar fer que la seva vida “sigui més agradable”. Tan senzill com això. I encara que per comprar han de conduir una hora fins a la Seu d’Urgell, això no els atura. “Hem hagut de fer molts canvis en la logística familiar, però als pobles et reconcilies amb una altra manera de viure. A la ciutat tenia la sensació que érem clients dels serveis que ens donaven, aquí hi ha una forma de vida més cooperativa, en comunitat, que ens agrada molt”. No es consideren especialment valents, tot i que sí que admeten que volen posar el seu gra de sorra per canviar l’equilibri del país i fer-lo més divers.