Familiars d'avis porten al TSJC el pla de residències de la Generalitat per flexibilitzar les visites i sortides

Les famílies de les persones grans que viuen en residències de Catalunya fa temps que es queixen que les restriccions ordenades per la Generalitat per evitar la incidència del coronavirus en aquests equipaments estan provocant un aïllament dels ancians que, en alguns casos, porten mesos sense veure els seus familiars. "Em fa més por que la meva àvia mori de pena que de covid-19", deia fa unes setmanes la Irene Pintor, neta d'una resident, a l'ARA. La Coordinadora de Residències 5+1 ha demanat flexibilitzar les visites dels familiars a les residències ubicades en zones amb més incidència de la pandèmia i permetre que els usuaris puguin fer sortides a l'exterior, garantint-ne la seguretat. Ara ha portat el pla sectorial de residències de la Generalitat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assegurant que vulnera els drets dels ancians.

El pla de la conselleria de Salut per a les residències –vigent des del 18 d'agost– regula dues situacions diferenciades en funció del risc de rebrot. Als centres ubicats en territoris amb més incidència del virus es prohibeixen les sortides per passejar dels residents, es deixa en mans de la direcció de la residència l'autorització perquè els avis facin sortides de més d'un dia i es limiten les visites a un sol familiar –sempre el mateix– durant una estona cada dia. El document també obre la porta a cancel·lar completament la interacció dels residents amb l'exterior en cas que Salut determinés que la situació sanitària és de molt alt risc.

"A la pràctica això s'ha traduït en el fet que moltes residències no permeten les visites dels familiars, fins i tot sent una residència verda, sense cap cas positiu ni sospitós", assegura la coordinadora. Segons l'entitat, la por a nous contagis ha fet que molts centres estiguin autoritzant visites setmanals de mitja hora, sempre amb el mateix familiar, i que s'impedeixin les sortides dels residents per anar a passejar o a passar un dia a casa dels seus. "És evident que una visita a la setmana de mitja hora és absolutament insuficient per als residents, per la qual cosa els efectes de l'aïllament continuen sent devastadors per a ells, a la qual cosa s'hi afegeix el sentiment que una part dels seus familiars ja no els volen, ja que han deixat de visitar-los", denuncia l'entitat.

El recurs es basa en les limitacions als drets fonamentals dels ancians que la coordinadora entén que queden limitats pel pla sectorial de residències de Salut. "Els ancians continuen sent ciutadans de ple dret, que mantenen intactes els drets constitucionals, per la qual cosa no és possible limitar-los sense la prèvia declaració, com a mínim, de l'estat d'alarma", asseguren en un comunicat.