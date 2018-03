Els familiars de víctimes que defensen la presó permanent revisable convoquen mobilitzacions diumenge

Els familiars d'algunes víctimes assassinades en els últims anys a Espanya, que han fet causa comú amb el PP i Ciutadans a favor de la presó permanent revisable, han anunciat aquest dijous, després que el Congrés hagi enfilat cap a la derogació de la pena, que convocaran mobilitzacions aquest diumenge dia 18, a la tarda a diverses ciutats espanyoles. Juan Carlos Quer, el pare de Diana Quer, la jove assassinada fa un any a Galícia, s'ha mostrat "satisfet" perquè, ha fit "el missatge dels nostres fills" ha fet que tres milions de persones "donin suport a la seva proposta de manteniment de la presó permanent revisable".

Quer, que ha assistit al debatal Congrés dels Diputats, juntament amb altres familiars de víctimes d'assassinat, convidat pel PP i Ciutadans, ha dit que ha vist els partits d'esquerres "molt nerviosos" i els ha acusat de no tenir "una alternativa" que protegeixi els joves. "Estic convençut que les bases d'aquests partits, que no entendran la seva posició, reaccionaran per a la protecció dels seus fills", ha reblat. Quer ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa, després de reunir-se amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, juntament amb familiars de Yéremi, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Sandra Palo, i la presidenta de l'Associació Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz.

Ruiz ha assegurat que "ens han enganyat els que diuen que la presó permanent revisable va contra la Constitució", i ha demanat "perdó" per la intervenció del representant socialista al debat parlamentari, perquè, ha dit, ha tractat per "tontes" les víctimes.

El pare de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés, per la seva banda, s'ha mostrat contrariat perquè s'hagin fet al·lusions a la mort de Gabriel Cruz en el debat, i ha carregat amb duresa contra el PP i Podem, com ha fet també el pare de Marta del Castillo: "Demano a tots els ciutadans de bé que assisteixin a aquesta convocatòria de manera pacífica".