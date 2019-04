Un grup de famílies d’una escola de Terrassa denuncien la “dinàmica segregadora” del centre

Un grup de pares i mares de l’escola pública President Salvans de Terrassa s’han unit per denunciar al departament d’Educació i al Síndic de Greuges el que consideren una “dinàmica segregadora de portes endins” de l’escola. Units en una plataforma al marge de l’AMPA que es diu Assemblea del President Salvans, expliquen que “la negació de material, activitats i excursions” als infants que no paguen són “vulneracions dels drets dels infants” i de la igualtat d’oportunitats. L’ARA ha tingut accés a una circular interna en què s’informa les famílies que caldrà pagar una quota de 110 euros anuals per a material i sortides, que es pot abonar amb pagaments fraccionats. Ara bé, es deixa clar que “només es lliurarà el material als infants de les famílies que hagin abonat l’import del material”.

Segons denuncia aquest grup de famílies, les quotes s’estan utilitzant “amb una finalitat segregadora”. “L’escola pública no pot impedir la participació ni l’accés als mitjans materials de l’alumnat basant-se en el pagament d’unes quotes que per llei han de ser voluntàries”, han afirmat en una carta enviada al director dels serveis territorials d’Educació del Vallès Occidental.

El col·lectiu també denuncia que la direcció del centre i els serveis territorials del departament han construït un “relat alternatiu” per dir que s’han mobilitzat per una “pujada de 10 euros” de la quota, perquè ara els pares hauran de pagar 120 euros i no 110 com fins ara, per a material escolar, després que ho hagi decidit el consell escolar. “El problema no és la xifra, sinó que s’estigmatitza un col·lectiu cultural immigrant majoritàriament marroquí”, afirmen les famílies mobilitzades, que denuncien que “es fan partícips els infants de la relació econòmica” de cada família.

Fonts d’Educació van explicar que, després de les reunions amb l’equip directiu i les famílies, s’havia acordat “revisar la carta de compromís educatiu del centre per millorar la transparència en els processos de presa de decisions, atès que es reclama més informació, i alhora també s’inclourà que les queixes es duguin a terme de manera adequada”.

L’Escola President Salvans és un centre de màxima complexitat, on el 90% de les famílies són immigrades i amb un alt risc d’exclusió social, segons el col·lectiu.