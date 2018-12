Els famosos que ens han deixat aquest 2018

Montserrat Caballé, cantant

Montserrat Caballé va morir als 85 anys a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Caballé era la diva que embadalia els espectadors interpretant la Norma de Bellini i tantes altres 'prime donne', però també una cantant que va marcar la memòria dels barcelonins amb 'Barcelona', al costat de Freddie Mercury, i algú que va ser incapaç de reprimir les llàgrimes després de l’incendi del Liceu el 1994.

Stephen Hawking, científic

Stephen Hawking va morir als 76 anys a la seva residència de Cambridge. Considerat el gran deixeble d'Einstein, el físic va aconseguir rellevància global no només pels seus treballs sobre els forats negres i la relativitat, sinó per llibres de divulgació com 'Breu història del temps', que quan es va publicar, el 1988, es va convertir en un 'bestseller' absolut. El seu exemple i el seu sentit de l'humor, així com la postració en una cadira de rodes, van definir una personalitat que es va convertir en exemple de superació de l'adversitat.

José María Íñigo, periodista

El periodista José María Íñigo va morir als 75 anys després d'una llarga trajectòria que va començar en el món de la ràdio, abans de donar-se a conèixer a TVE als anys 70 amb programes com 'Fiesta', 'Directísimo', 'Estudio abierto' i 'Los 40 Principales', del qual va ser un dels creadors. Va deixar alguns episodis que van quedar gravats a la memòria popular, com el del mentalista Uri Geller doblegant una cullereta, o el des seus comentaris del Festival d'Eurovisió.

Carles Canut, actor i director

Carles Canut, director del Teatre Romea, va morir als 74 anys amb les botes posades. La seva vida és indissociable de la història d’aquest teatre. Va lluitar contra el càncer treballant: volia arribar a Nadal per tornar a l’escenari amb 'Adossats', el seu últim paper teatral, i abans, a principis del 2017, havia assumit l’encàrrec de Focus de dirigir el Teatre Romea, una proposta inesperada que va entomar amb la mateixa humilitat, il·lusió i passió amb què encarava cada nova obra.

Aretha Franklin, cantant

La reina eterna del soul va morir a Detroit als 76 anys. Amb ella es va apagar una de les veus més imponents i majestuoses del segle XX, una força de la natura que va encarnar el costat més lluminós de la música negra nord-americana. Més que una cantant dotada, Franklin va ser una icona cultural dels Estats Units comparable a Ray Charles o Elvis Presley.

Josep Lluís Nuñez, constructor i president del Barça

Josep Lluís Núñez, president del Barça del 1978 al 2000, va morir als 87 anys. Amb ell, el Barça va aixecar la primera Champions i va créixer en tots els sentits. Núñez, estimat i criticat, va marcar el club, que va viure anys de màgia quan ell i Johan Cruyff tenien els seus estira-i-arronses. El grup Núñez i Navarro va arribar a tenir més de cent societats filials i el constructor va acabar a la presó per un cas de corrupció.

Bernardo Bertolucci, director de cinema

Bernardo Bertolucci va morir als 77 anys a Roma després d’una llarga lluita contra el càncer, els últims anys des d’una cadira de rodes. L’italià va ser un dels mestres indiscutibles del seu ofici, el nom més internacional i reconegut de l’última gran generació del cinema italià. Com deia Moravia de Pasolini, un poeta del cinema, creador d’imatges memorables que filtraven una sensibilitat única: crítica, sensual, intel·lectual i transgressora.

Avicii, DJ

Avicii, un dels DJ i productors més populars de la música electrònica, va morir amb només 28 anys. La mort li va arribar dos anys després de deixar les cabines de les discoteques i els festivals. Una operació d’apèndix, una peritonitis aguda, l’addicció a l’alcohol, el cansament i el vertigen dels dies i les nits el van dur a acceptar el consell dels metges: retirar-se per dedicar-se a “altres coses de la vida”.

Stan Lee, guionista de còmic

Stan Lee, el pare del superheroi modern, va morir als 95 anys. El guionista va establir els fonaments de l’univers Marvel, i les creacions de la seva era d’or, els anys 60, continuen dominant la indústria del còmic: Spiderman, Iron Man, Thor, Hulk, Daredevil, els X-Men i Els Quatre Fantàstics no existirien sense ell.

Forges, vinyetista

Antonio Fraguas, conegut com a Forges, va morir als 76 anys a causa d'un càncer. 'Muslamen'. 'Firloyo'. 'Gensanta'. 'Bocata'. 'Forgendros'. 'Modernérrimo' . Si la manera de mesurar un artista és a través de la seva capacitat de crear un llenguatge propi, Forges mereix un lloc d’honor en l’humorisme gràfic espanyol per la seva tenaç feinada d’encunyar paraules i paraules. Va publicar més de 80.000 acudits a publicacions com 'El País', 'El Jueves', 'El Mundo' o 'Interviú'.

George H.W. Bush, expresident dels EUA

L'expresident dels EUA George H.W. Bush va morir als 94 anys, vuit mesos després que ho fes la seva esposa, l'exprimera dama Barbara Bush, amb qui va estar casat 73 anys. George H.W. Bush va ser pilot de guerra durant la Segona Guerra Mundial, congressista, ambaixador a l'ONU, director de la CIA i vicepresident de Ronald Reagan entre el 1981 i el 1989, i va posar fi a una carrera política de quatre dècades com a president. Va liderar la fi de la Guerra Freda, la primera Guerra del Golf i la invasió de Panamà mentre la Unió Soviètica s'ensorrava i Alemanya es reunificava.

María Dolores Pradera, cantant

La gran dama de la cançó popular espanyola i llatinoamericana va morir als 93 anys. Amb un somriure lluminós, veu solemne i gestos eteris, Pradera lliscava per les melodies com una funambulista prodigiosa i elegant. Va rebre un Grammy a l’excel·lència artística el 2008 i va aconseguir 30 discos d’or, però sobretot va destacar per la seva capacitat per teixir ponts entre Espanya i l’Amèrica Llatina amb el seu repertori de boleros, ranxeres, 'coplas' i havaneres.

Chiquetete, cantant

Antonio José Cortés Pantoja, conegut artísticament com a Chiquetete, va morir als 70 anys a conseqüència d'un atac de cor. Chiquetete va ser un dels 'cantaores' més populars de finals del segle XX i està considerat un dels pares de la cançó flamenca amb grans èxits com 'Esta cobardía' i 'A la puerta de Toledo'.

Josep Fontana, historiador

L'historiador va morir als 86 anys després d’una llarga lluita contra el càncer. Fontana no va deixar de treballar fins a l’últim moment ni va perdre la curiositat. Sempre oferint una mirada alternativa, qüestionant i fent-se moltes preguntes. Però sobretot va tenir la capacitat de saber difondre i encomanar la passió per la història. Va ser mestre de molts i va saber ensenyar el que ell anomenava el seu “ofici”.

Enric de Dinamarca, aristòcrata

El príncep Enric de Dinamarca, espòs de la reina Margarida II, va morir als 83 anys. Enric, d'origen francès, havia declarat que no volia ser enterrat amb Margarida perquè s'havia ignorat el seu desig de ser rei consort, una vella reivindicació seva. En una altra entrevista, va assenyalar que la reina el prenia "per tonto" i no el respectava.

Moncho, cantant

Ramon Calabuch Batista, conegut com a Moncho, explicava que el més important a l’hora de cantar un bolero era saber interpretar-lo. “No cal tenir una veu meravellosa, per cantar boleros, però s’han de saber dir”, deia Moncho, un home que sabia interpretar, que sabia dir i que a més tenia una veu encisadora. L'intèrpret va morir als 78 anys a causa d’una aturada cardiorespiratòria.

Kofi Annan, ex secretari general de l'ONU

Els genocidis de Ruanda i de Bòsnia, la invasió de l’Iraq, els escàndols de corrupció dins de l’ONU, la guerra de Síria, la pandèmia de la sida i la crisi dels rohingyes van marcar la trajectòria de Kofi Annan, el primer secretari general de l’ONU negre, que va morir als 80 anys en un hospital de Berna.

Philip Roth, escriptor

L'escriptor Philip Roth va morir als 85 anys a la ciutat de Nova York a causa d'una insuficiència cardíaca. A les seves novel·les explorava les famílies jueves, el sexe, els ideals nord-americans i la traïció d'aquests ideals, la identitat i, amb un gran sentit de l'humor, el cos i el desig, sobretot el masculí. Seves són obres com 'El pit' (1976) o 'El trastorn de Portnoy'.

Tom Wolfe, escriptor

L'escriptor Tom Wolfe va morir als 88 anys a Manhattan. El nord-americà va ser una de les llegendes del Nou Periodisme i va aconseguir un èxit impressionant amb la seva primera novel·la, 'La foguera de les vanitats' (1987). Tot i que va patir un atac de cor el 1996, Wolfe se'n va sortir i va acabar la segona novel·la, 'Tot un home' (1998). Encara en va escriure dues més, 'Jo sóc la Charlotte Simmons' (2004) i 'Back to blood'.

Macià Alavedra, exdiputat

L'històric dirigent de Convergència Democràtica Macià Alavedra va morir als 84 anys. Alavedra va ser una peça clau dels governs de Jordi Pujol i un estret col·laborador de l'expresident de la Generalitat. Després de ser diputat a Madrid i al Parlament, el 1982 va ser nomenat conseller de Governació, d'Indústria i Energia i d'Economia i Finances. Va ser l'arquitecte de la política econòmica de la Generalitat en un moment en què es van negociar amb Madrid dos sistemes de finançament autonòmic i es van assumir competències importants.

Burt Reynolds, actor

L’actor nord-americà Burt Reynolds va morir als 82 anys. Reynolds està associat a un bigoti testosterònic i a papers de brivall de bon cor. Si més no, així el recordaran els que el van descobrir a finals dels anys 70 i a principis dels 80, quan dominava la taquilla amb comèdies d’acció dirigides per Hal Needham com 'Smokey and the bandit' (1977), 'Hooper l’increïble' (1978) i 'Els bojos de Cannonball' (1981).

John McCain, senador

L'excandidat a president republicà del 1997 i senador d'Arizona va morir als 81 anys. Els elogis i les paraules sentides de record van arribar de polítics dels dos partits del país, tot i que el president, Donald Trump, només va enviar un missatge de condol sobri a la família. No en va McCain havia estat un dels més crítics amb la seva presidència i la transformació del seu partit, el republicà.

Neil Simon, escriptor

“Sempre que els espectadors riuen em sento bé –escrivia Neil Simon, que va morir als 91 anys–. Simon passarà a la història gràcies al seu talent per a la comèdia –que abunda en obres com 'L’estranya parella' i 'El bon doctor'– i a la capacitat gairebé sobrenatural per encadenar èxits a Broadway, on la competència ha sigut i encara és ferotge.