Un nou medicament endarrereix dos anys la metàstasi en un tipus de càncer de pròstata

El grup químic i farmacèutic alemany Bayer ha presentat un nou fàrmac que endarrereix fins a dos anys l'aparició de metàstasi en el càncer de pròstata resistent a castració, és a dir, aquell que continua creixent malgrat la reducció dels nivells de testosterona a partir de tractaments hormonals. El nou medicament, anomenat 'darolutamida', va dirigit a pacients que es troben en fases avançades de càncer i que han estat tractats amb fàrmacs hormonals de castració química prèviament però que ja no tenen efecte.

"Són pacients que no tenen possibilitats de cura radical i en els quals la malaltia està progressant", ha explicat a Efe el cap del servei d'urologia de l'Hospital Clínic, Antonio Alcaraz, que ha participat en la presentació de l'informe aquest dilluns a Barcelona. Alcaraz ha assegurat que els pacients pateixen un tipus de metàstasi que no és visible radiogràficament perquè "encara és molt voluminosa" i no ha arribat a altres zones com els ganglis limfàtics o els ossos.

L'estudi demostra que l'estructura química del fàrmac conté el creixement de les cèl·lules cancerígenes de la pròstata, i a més, el seu ús no condiciona la qualitat de vida dels pacients. El doctor i professor d'urologia de la Charité University Hospital de Berlín, Kurt Miller, ha assenyalat que la darolutamida fa desaparèixer molts dels efectes col·laterals habituals en el tractament, com la fatiga, els marejos, els desordres cognitius o les fractures.

El càncer de pròstata és el tumor més comú entre els homes a Europa i representa la cinquena causa al món, segons Europa Uomo, un moviment que aglutina 24 agrupacions de pacients europeus amb aquesta malaltia. A més, la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) estima que el 2019 seran diagnosticats més de 30.000 nous casos d'aquest tipus de càncer al país.