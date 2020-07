Els farmacèutics demanen ampliar les seves responsabilitats per reforçar el sistema sanitari

Aprofitar les potencialitats del farmacèutic com a agent de salut per oferir informació actualitzada i veraç a la ciutadania, evitar desplaçaments innecessaris als CAP i millorar l'accessibilitat als medicaments. Aquest és l'objectiu del decàleg de deu punts que la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) ha presentat al departament de Salut per contribuir a millorar el sistema sanitari, després que la crisi del covid-19 hagi posat de manifest la necessitat de "sumar tots els recursos disponibles", segons exposen en un comunicat.

Una de les principals propostes que han fet arribar a la conselleria és ampliar les responsabilitats dels farmacèutics. D'una banda, demanen consensuar entre l'administració, les societats científiques i les organitzacions professionals quins símptomes menors podrien resoldre des de les farmàcies. A més, aposten per articular un marc normatiu que permeti reforçar el seu paper actiu en la detecció de problemes de salut pública, participar en cribatges i en el seguiment epidemiològic, així com desenvolupar campanyes de prevenció o col·laborar en la millora de cobertures de vacunació.

Pel que fa als medicaments, la FEFAC posa sobre la taula diverses opcions per ser més efectius en la dispensació dels tractaments. Per exemple, proposen obrir vies de col·laboració entre la farmàcia hospitalària i la comunitària per millorar l'accés dels pacients als medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria, i així evitar desplaçaments i costos ineficients. A més, consideren que la crisi sanitària "ha fet evident la necessitat de desenvolupar noves modalitats d'atenció domiciliària des de la farmàcia comunitària, especialment en el cas de persones de risc, grans, fràgils, amb discapacitat i pacients crònics vulnerables".

Un altre àmbit que els representants dels farmacèutics també creuen que cal potenciar és el digital, millorant els sistemes de comunicació existents com la recepta electrònica o la carpeta La Meva Salut i permetent que els farmacèutics puguin incloure-hi dades. "La farmàcia ha d'integrar-se plenament en l'estructura digital del sistema de salut" per aportar "més valor i serveis als pacients i una millor comunicació entre tots els professionals", destaquen.

Per últim, la FEFAC subratlla que cal "revertir les polítiques de contenció tan centrades en la despesa sanitària i focalitzades en la reducció dels preus dels medicaments" perquè consideren que propicia la deslocalització de la producció i la dependència externa. En aquest sentit, recalquen que els fons destinats als medicaments "han de deixar de veure's com una despesa que cal retallar i considerar-se una inversió en salut".