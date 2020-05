Només un 10% dels catalans passaran a la fase 1. Madrid, amb més de 60.000 casos i 8.000 morts, demana passar de fase: les claus del dia, amb Antoni Bassas (07/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 7 de maig del 2020. Avui serà un dia una mica més enterbolit que ahir, sobretot a la tarda. Al migdia farà una mica menys de calor, però la baixada de la temperatura no es notarà clarament fins diumenge, quan arribi una tongada de pluges extensa i abundant.

1. Comencem per una notícia alleugeridora: segons el departament de Salut, en les últimes 24 hores han mort a Catalunya 46 persones. Aquesta xifra és la més baixa des que la conselleria proporciona les dades de les funeràries. Fins ara han mort 10.831 persones amb coronavirus a Catalunya.

2. Quasi el 90% dels catalans haurem d’esperar uns dies més que s’aixequin les restriccions més dures del confinament, sense poder reobrir els negocis ni visitar els familiars. A l’espera de l’aprovació de Madrid (la consellera Vergés creu que no hi haurà cap problema), dilluns que ve només passaran a la fase 1 les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i l’Alt Pirineu i Aran. A la resta de zones, on viu pràcticament el 90% de la població, encara els tocarà esperar fins que la tendència de la corba s’estabilitzi.

La Catalunya Central, Girona, Lleida i les zones nord i sud de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen un risc de rebrot moderat, mentre que el risc epidemiològic a Barcelona ciutat es considera moderat-alt. La consellera Vergés va dir ahir en roda de premsa: “Això no vol dir que s’hagin d’esperar 15 dies més per entrar a la fase 1, però sí que s'ha d’anar a un ritme més lent".

Què es podrà fer a l’Ebre, Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran?

Reunions en grups d’un màxim de 10 persones a casa d’amics i familiars, obertura de comerços -tret dels grans centres comercials, i només al 30% de la capacitat-, obertura de terrasses de bars fins al 50% del seu aforament, obertura de les esglésies i mesquites a un terç de la seva capacitat, vetlles a difunts amb 10 persones en espais tancats i tornada dels mercats de venda ambulant però només al 25%.

El País Valencià i les Balears passaran dilluns a la fase 1.

Ja veurem què acabarà passant a Madrid, perquè la presidenta de la Comunitat, la popular Díaz Ayuso, ha demanat al govern espanyol que tota la comunitat passa a la fase 1, tot i que resulta que Madrid és el lloc d’Espanya on hi ha hagut més víctimes mortals: 13.501.

3. Ahir, a les claus del vespre, disponibles a partir de les 8, ja us explicàvem que al final Pedro Sánchez havia aconseguit els vots de Ciutadans i el PNB per prorrogar l’estat d’alarma. Però si vol continuar demanant pròrrogues, haurà de reforçar les autonomies i trobar un pla B.

La nostra crònica de la sessió subratlla que Esquerra va renyar el PSOE però no va trencar els ponts que van portar el grup de Rufián a investir Sánchez. El que va burxar Esquerra va ser Asens, dels comuns: "Necessitem més Tardà i menys Torra. Necessitem més l’Esquerra de Tardà que l’Esquerra que viu lligada de mans i peus a Torra com vivia abans lligada a la Convergència de Pujol".

El president Torra li va demanar a Asens que es disculpés per haver-lo comparat amb un virus.

4. Us recomanem aquest reportatge de la Mònica Bernabé. ¿Com es pot mantenir la distància de seguretat si ets cec? Una invident explica la seva experiència, i diu: “Abans m’acostava els productes a la cara per veure’ls. M’he de treure aquest costum, he de deixar de palpar-ho tot”.

5. A Economia expliquem una notícia que ara mateix no afecta, però que té molt profunditat: una sentència del Tribunal Constitucional alemany qüestiona les compres de deute que ha fet el BCE en els últims anys. L’Àlex Font Manté ha preguntat a diversos economistes, que li han dit que “l’euro aguanta perquè desmuntar-lo és impossible” i que “el tribunal està dient que, de moment, les compres per combatre el covid-19 no les critica, però que poca broma; i això afegeix pressió al BCE”.

I, ja que som a Europa, us recomanem aquest article de Germà Bel, amb el provocador títol “Holanda ens roba”.

6. També us recomanem aquesta pàgina de l’ARA d’avui: "SOS cangurs: els pares busquen tenir ocupats els fills". Es dispara l’oferta d’activitats online per distreure els infants mentre els progenitors treballen”.

7. Foment del Treball ha presentat una denúncia en què demana el tancament de la web nocomprescat.com, que promou el boicot a centenars d’empreses catalanes per independentistes. Entre aquestes empreses hi ha Coca-Cola, Nocilla, la companyia de Gerard Piqué, el Barça o Vall Llach, el celler de Lluís Llach.

Esclar que a Llach no li veu de nou, i té molta més categoria que tot això. L’artista ha posat el seu piano, la seva veu i una de les seves millors cançons, Un núvol blanc, al servei del recapte de fons per a la investigació de la vacuna a l’Hospital Germans Trias i Pujol que porta per etiqueta Jo Em Corono.

Fins aquí les claus del matí. D’aquí una estona tornarem amb l’anàlisi del dia. Que passeu un bon dia.