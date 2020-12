Què es pot fer i què no en cada fase de la desescalada a Catalunya?

El pla de desescalada a Catalunya, que va començar el dilluns 23 de novembre, ha patit un alentiment per la decisió de no fer el primer canvi de fase aquest dilluns, 7 de desembre, com estava previst, a causa dels indicadors sanitaris. Aquesta planificació en té una de paral·lela que preveu autoritzar la mobilitat per a les dates assenyalades de les festes de Nadal, però que el Govern també avisa que estarà condicionada per l'evolució epidemiològica.

Tram 1 (23 de novembre - 20 de desembre)

Mobilitat

Encara no ens podem desplaçar fora de Catalunya ni entre municipis els caps de setmana. També es manté el toc de queda nocturn.

Bars i restaurants

Poden obrir entre les 6 del matí i les 21.30 h. L'aforament màxim permès és del 30% a l'interior dels establiments mentre que les terrasses poden reobrir al 100%. El text final del DOGC no recull la condició que limitava l'activitat a només servir sopars a partir de les 18 h i permet l'activitat normal fins a l'hora límit. A més de l'aforament, també s'estableix un màxim de quatre persones per taula tret que siguin grups bombolla i, això sí, s'haurà de respectar la distància de dos metres entre taules.

Educació

Es mantenen les classes virtuals al batxillerat i a les universitats sempre que no siguin pràctiques.

Extraescolars

Es podran fer activitats extraescolars fora de l'horari lectiu, ja sigui dins o fora del centre, sempre que sigui amb grups de màxim sis persones en el cas de les activitats formatives. La mesura val també per als centres autoritzats de música i dansa i d'altres que imparteixen ensenyaments no reglats.

En el cas de les extraescolars esportives no competitives organitzades en l'àmbit escolar, extraescolars organitzades per les escoles, les associacions esportives escolars o les entitats esportives, es poden dur a terme respectant les mesures sanitàries previstes, segons el DOGC. Pel que fa al lleure educatiu, es podran fer a l'aire lliure les activitats i en interiors caldrà ser un màxim de sis persones.

Cultura

A més de museus, biblioteques, galeries i arxius, ara poden obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un límit del 50% d'aforament i amb un màxim de 500 persones. En un principi, el DOGC va excloure de la reobertura les sales de concerts però el Govern el va rectificar per incloure que puguin reobrir també "els locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert", però sense servei de bar.

Les entrades adquirides per assistir a una activitat cultural serviran com a prova per poder tornar a casa malgrat que siguin passades les 22 h (quan comença el toc de queda). En canvi, no es podrà trencar el confinament territorial –en aquest cas municipal el cap de setmana– per poder moure's entre municipis per assistir a aquestes activitats.

Esports

Els gimnasos podran obrir amb un aforament del 30%, amb cita prèvia i els vestidors tancats. Es mantenen oberts els equipaments a l'aire lliure amb un aforament del 50% igual que les activitats esportives que tenen un màxim de sis participants. Es mantenen suspeses les competicions.

Activitats recreatives

Continuen oberts els parcs infantils fins a els 20 h i es mantenen tancats els espais infantils interiors, les festes majors, els bingos, els casinos i les sales de joc.

Comerços

Podran obrir els establiments de més de 800 metres quadrats, que podran disposar de tot l'espai amb un aforament del 30%. Es manté aquest mateix límit per als comerços de dimensions més petites.

Actes religiosos

Es manté el límit d'aforament del 30% per a actes religiosos i cerimònies civils.

Segon tram (21 de desembre - 3 de gener)

Mobilitat

Està previst que el confinament municipal dels caps de setmana es converteixi en confinament comarcal.

Bars i restaurants

S'ampliarà l'aforament al 50% als interiors.

Comerços

Aquest tram també implicarà l'obertura dels centres comercials al 30% i l'ampliació de l'aforament dels comerços al 50%.

Cultura

S'ampliarà l'aforament de teatres, cinemes i concerts al 70%.

Esports

Els equipaments esportius com els gimnasos ampliaran l'aforament al 50%.

Tercer tram (4 - 17 de gener)

Reunions

Està previst que el màxim de persones permeses en una reunió passi de sis a deu.

Bars i restaurants

S'amplia el màxim de persones per taula de quatre comensals a sis.

Mobilitat

S'aixecaran les restriccions de mobilitat el cap de setmana i també el confinament perimetral, però es mantindrà el toc de queda nocturn.

Cultura

S'ampliarà l'aforament de museus, biblioteques i arxius al 70%.

Actes religiosos

S'amplia l'aforament al 50%.

Esports

Les activitats esportives a l'aire lliure amplien l'aforament al 70%.

Quart tram (18-31 de gener)

Educació

Es preveu que les classes al batxillerat i a les universitats tornin a ser presencials.

Extraescolars

S'amplia el màxim de participants en activitats extraescolars organitzades pels centres educatius i també les de l'àmbit del lleure a deu alumnes.

Esports

Tornen les competicions esportives.

Cultura

S'amplia el màxim de 500 persones a 1.000.

Preguntes clau Quan s'aixecarà el toc de queda? No està previst aixecar el toc de queda en cap dels trams, tot i que el Govern sí que valora endarrerir-lo puntualment per Nadal. Es flexibilitzarà fins a la 1.30 h les nits de Nadal i de Cap d'Any, mentre que a la nit de Reis es permetrà la mobilitat nocturna fins a les 23 h. ¿Ens podrem desplaçar per Nadal? Sí, el pla de Nadal preveu que e l 25 i 26 de desembre i l'1 de gener s'autoritzarà la mobilitat per tot Catalunya De quantes persones hauran de ser les trobades? De cara a Nadal, es fixen un màxim de deu persones per a les trobades. Cada grup haurà de definir la seva "bombolla de Nadal" per a totes les festes. Com a màxim es podran trobar dues bombolles de convivència diferents. Quan tornen les classes presencials? Si les dades evolucionen bé, a partir del 18 de gener. Què passa si anem al cine o al teatre i s'acaba després de les 22 h? Per a les activitats culturals que acabin a les 22 h "o una mica més tard", l'entrada serà el justificant de la mobilitat fora del toc de queda i permetrà el desplaçament al domicili.