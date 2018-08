La fauna salvatge crispa el Pirineu

“No hi hauria d’haver cap os, al Pirineu”. Així de contundent s’expressava ahir la responsable del sector boví de carn d’Unió de Pagesos (UP), Raquel Serrat, per defensar el motiu de la manifestació que ahir va convocar el sindicat per al 31 d’agost. “Al final li haurem de donar les gràcies a Goiat, perquè els danys de la fauna salvatge a la ramaderia no venen d’ara, però l’agressivitat d’aquest exemplar ens ha permès donar a conèixer els terribles problemes que viu el sector ramader”, va continuar Serrat. A més, acusa la Generalitat de gestionar el Pirineu com si fos Yellowstone, “amb la diferència que l’extensió és molt reduïda i hi han de conviure des de ramaders o boletaires fins a esportistes o turistes”.

Aquests són alguns dels arguments que esgrimeix UP per posar en marxa una campanya per fer visibles els danys que ocasiona no només l’os sinó també la resta de fauna salvatge protegida -com els voltors i els llops- sobre la ramaderia i l’agricultura a les comarques de muntanya. El sindicat agrari organitzarà xerrades informatives a Vielha, la Pobla de Segur, Vilaller i Llavorsí al llarg de les pròximes setmanes per valorar les futures accions que s’han de posar en marxa i prendre les mesures adequades per aturar els danys al sector. La campanya culminarà el 31 d’agost amb una manifestació en una població encara per determinar amb l’objectiu de denunciar “la falta d’efectivitat” de les mesures desplegades per l’administració i amb l’objectiu d’exigir un canvi en les polítiques de gestió de la fauna salvatge.

Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat, però, neguen el fracàs de les últimes accions contra l’os Goiat. Van ser mesures consensuades entre les administracions catalana i francesa i que consisteixen a disparar-li bales de goma o aplicar electricitat a les seves víctimes per dissuadir-lo de nous atacs. “Continuarem analitzant les mesures aplicades abans de prendre una decisió respecte a la retirada de Goiat”, van subratllar a l’ARA.

En canvi, des de col·lectius ecologistes com Ipcena, la manifestació d’UP “tan sols mira de plasmar la seva incompetència en la gestió agrària i ramadera del territori, ja que a la Vall d’Aran, per exemple, no tenen ni un sol associat”. El portaveu d’Ipcena, Joan Vázquez, va acusar el sindicat de fer “una campanya de promoció a la desesperada” sense mostrar “sensibilitat i respecte per les normes mediambientals”. L’entitat ecologista ha anunciat que ja ha recollit més de 100.000 signatures virtuals que entregarà al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en el marc d’una campanya per demanar que no s’expulsi Goiat del Pirineu.

L’assessor del govern francès en el programa de reintroducció de l’os, Gérard Caussimont, va qualificar d’“electoralista” que la Generalitat es plantegi retirar Goiat sense haver constatat amb proves que es tracta d’un exemplar “problemàtic”. En una videoconferència va corroborar el parer d’Ipcena i va dir que el que cal és avançar en la prevenció concentrant ramats, tancant-los a la nit i incrementar la supervisió que fan els pastors dels animals.

La responsable del sector boví d’UP va insistir que aquestes mesures serveixen en el cas de l’oví, però no en el del boví ni de l’equí: “No hi ha manera d’arreplegar-los durant la nit: pasturen lliurement i formen part del nostre paisatge. I Goiat ja ha matat sis eugues a l’Aran en els últims mesos”. Caussimont va posar en dubte les dades i va demanar més seriositat al Govern català mentre no es pugui validar si de debò és l’autor de la mort dels cavalls. “Fa unes setmanes que va entrar a territori francès i per ara no se li atribueixen atacs a cap cavall”, va reblar el també president del Fons d’Intervenció Eco-Pastoral de l’Aquitània (FIEP).

Més enllà de Goiat

L’Associació de Ramaders del Pallars Sobirà posa en relleu que últimament s’han intensificat els casos de transmissió de malalties de la fauna salvatge al bestiar d’algunes explotacions. “Nosaltres sí que fem els controls periòdics a què ens obliga el Govern; en canvi, ells no vigilen la seva fauna salvatge”, va criticar el president de l’entitat, Xavier Ribera, que va assegurar que “mentre els senglars, els voltors i altres animals salvatges campen lliurement, els ramaders ja sumen una desena d’explotacions immobilitzades per tuberculosi”.

Unió de Pagesos considera imprescindible que els ramaders afectats ho denunciïn “per tenir opcions de ser indemnitzats”. Segons el sindicat, el 2017 només s’haurien denunciat uns noranta casos, que l’administració hauria compensat amb poc més de 20.000 euros. “Les indemnitzacions que reben els ramaders han d’anar condicionades a l’aplicació de mesures preventives”, va avisar el portaveu d’Ipcena, i va avisar: “Si no fan bé la seva feina, després que no es queixin”.