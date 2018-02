El febrer ens portarà el fred més intens de tot l’hivern

El 2 de febrer és la Candelera, un punt d’inflexió en l’hivern. El refranyer diu que quan la Candelera riu el fred és viu i que quan plora el fred és fora, però el cert és que, diguin el que diguin el refranyer o la marmota Phil, el fred no només és viu sinó que provocarà les temperatures més baixes de l’hivern durant els pròxims deu dies. No entrarà sobtadament i en forma de cap massa d’aire especialment identificable, però al llarg de la setmana que ve s’anirà instal·lant i progressivament anirà fent baixar la temperatura.

Serà una situació de fred intens molt llarga, que durarà com a mínim fins al dia 10 i que no tindrà el seu moment més àlgid fins a la meitat de la setmana que ve. De fet, a curt termini avui i demà al migdia l’ambient serà una mica més suau que ahir, però sobretot dissabte i diumenge la temperatura tornarà a baixar clarament.

Cal esperar, per tant, una tongada de glaçades fortes al Pirineu i a l’interior la setmana que ve, i noves situacions de possible neu a cotes baixes. La primera arribarà diumenge. Després d’un dissabte que es presenta assolellat però ventós, diumenge el temps tornarà a ser inestable i amb pluges i nevades intermitents, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. La cota de neu podria ser encara més baixa que els últims dies, i alguns models assenyalen la possibilitat que hi hagi emblanquinades fins i tot a partir dels 300 o 400metres. Difícilment diumenge plourà i nevarà de forma extensa, però en algunes comarques de la costa i del prelitoral hi pot haver ruixats destacables. La setmana que ve està carregada d’incertesa pel que fa a l’estat del cel, però sembla raonable pensar que en algun moment o altre dels deu pròxims dies hi haurà l’opció de noves precipitacions.

Ahir les pluges i nevades van ser molt més minses que les de divendres passat: fins a les vuit del vespre s’havien acumulat 15 l/m2 a la Vall d’en Bas, 13 a Olot, 11 a Banyoles, 10 a Santa Coloma de Farners, 7 a Barcelona, 6 a Girona i 5 a Vic. La neu en general no va aparèixer per sota dels 800 metres, tot i que durant la nit és possible que hi hagi hagut enfarinades en cotes més baixes.

Continua la sequera

Les últimes pluges han fet augmentar en 1 hectòmetre cúbic l’aigua acumulada a les reserves dels embassaments de les conques internes, i com a mínim han evitat que al llarg de les últimes setmanes les reserves baixessin del 44%. Les muntanyes de la Cerdanya tenen més neu acumulada del normal per ser inicis de febrer, però en general les acumulacions són les normals de l’època i, per tant, no cal esperar que el desgel provoqui una gran millora en les reserves.

Les esperances estan posades en el canvi de patró en la circulació atmosfèrica que auguren alguns models de pronòstic estacional, com el de l’agència nord-americana NOAA. Al febrer, el Mediterrani occidental podria rebre més precipitacions del que és habitual gràcies a un canvi de papers que ubicaria l’anticicló al centre i al nord d’Europa.