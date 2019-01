El feminisme apel·la a l’esperit del 8-M per plantar cara a Vox

Les organitzacions feministes busquen repetir l’èxit de mobilització del 8-M i sortir al carrer a plantar cara als partits polítics que gosen negociar -“mercadejar”, diuen- amb els drets de les dones. Més d’un centenar d’associacions feministes van signar ahir al migdia un acord contra la derogació de la llei de protecció contra la violència de gènere, que era una de les dinou mesures que Vox exigia per donar suport al govern del PP i Ciutadans a Andalusia. El pacte anunciat finalment ahir a la tarda va deixar fora, de moment, aquest punt, tot i que Vox va insistir que seguirà fent campanya contra “la ideologia de gènere”. El que sí que va incloure l’acord final entre els populars i el partit d’extrema dreta són mesures per evitar que les adolescents avortin i la creació d’una conselleria de Família.

Les entitats feministes van anunciar que estudien querellar-se contra Vox per injúries i calúmnies així com demanar-ne la il·legalització per unes pretensions que titllen d’“intolerables”. De fet, hores abans que es fes públic l’acord, interpel·laven directament Ciutadans i el PP: “Si accedeixen a les pretensions i les imposicions que pretén dur a terme aquest partit [Vox] a Andalusia, seran igualment responsables del retrocés que es faci al nostre país -va dir Yolanda Besteiro, presidenta de la Federació de Dones Progressistes, durant una multitudinària roda de premsa a Madrid-. Els partits que han signat la llei contra la violència de gènere no poden oblidar el seu compromís amb els drets humans”, va afegir.

En aquest mateix sentit s’expressa l’advocada Carla Vall, entrevistada per l’ARA. “La resposta dels partits polítics ha de ser contundent i inequívoca”. Vall recorda que la derogació de la llei de violència de gènere és “contrària als drets humans, els mandats internacionals i les recomanacions de les Nacions Unides”. “Tots els estats tenen l’obligació de mantenir la integritat física, psicològica i emocional de les dones, així com el seu dret de tenir vides lliures i plenes”, afegeix.

Per començar, les organitzacions feministes han convocat manifestacions per al 15 de gener a Sevilla i a totes les demarcacions andaluses, però anuncien que les mobilitzacions per denunciar el retrocés en els drets de les dones seran “constants, permanents i insistents”. Les protestes portaran el lema “Ni un pas enrere. Els drets de les dones no es negocien”. La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals va cridar a secundar-les perquè el sol fet que es plantegin aquesta mesura o altres que ataquen els drets humans ja és un perill “per a la dignitat de les persones”.

Per a la professora de la UOC Ana Bernal-Triviño, estava “clar” que tard o d’hora hi hauria un altre 8-M. “Les circumstàncies, però, ara han canviat i seran mobilitzacions de resposta a la ultradreta, a tot allò retrògrad i al feixisme”, assegura. “Les organitzacions feministes estan en procés de revifar el 8-M sempre que calgui”, afegeix Vall. A Bernal-Triviño no li sorprèn, però, l’atac de Vox a les polítiques de gènere. “El masclisme sempre ha pretès tombar els efectes de la llei, creant falsos mites, parlant d’asimetria penal, de denúncies falses i de contradenúncies, qüestionant la llei i intentant eliminar-la”. Si fins ara, però, hi havia hagut “unanimitat política” de suport a la llei, aquesta s’ha trencat amb la irrupció de Vox, fins al punt que la seva derogació s’ha posat sobre una taula de negociació amb el risc que implica, diuen les expertes, que es “naturalitzin” les violències i es “menystinguin”. Ahir mateix, el portaveu de Vox a Andalusia, Francisco Serrano, va reiterar en una entrevista a El Mundo que “no es poden destinar ajudes a cent maltractades quan només tres són reals”.

Més denúncies contra ‘la Manada’ d’Alacant

Tres dones més han denunciat un dels detinguts per la presumpta violació en grup a una jove a Callosa d’en Sarrià (Marina Baixa). La primera agressió s’hauria produït quan l’acusat va intentar que una menor mantingués relacions sexuals al seu domicili. La segona víctima hauria sigut l’exparella d’un dels acusats, que l’endemà de rebre la visita del jove es va despertar nua de cintura cap avall i amb lesions internes. La tercera denúncia l’ha interposat l’exparella de l’acusat, a qui el detingut hauria obligat a mantenir relacions sexuals davant dels seus amics després d’una discussió violenta. D.M.

Presó per a un dels agressors de la Seu

El jutjat d’instrucció 2 de la Seu d’Urgell va decretar ahir presó provisional per al jove andorrà de 21 anys detingut dilluns per haver participat presumptament en una agressió sexual múltiple a una jove la nit de Nadal a la Seu d’Urgell. Aquella mateixa nit, la víctima va explicar a comissaria que sis homes la van acorralar i li van fer diversos tocaments. El divendres 28 els agents van detenir un dels presumptes implicats, que va quedar en llibertat amb càrrecs el mateix dia. El fet que els tocaments es produïssin amb violència i intimidació fa que els actes s’investiguin com a agressió sexual.