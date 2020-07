Dues morts violentes a Catalunya en poques hores, una a Santa Coloma i l'altra al Pont de Vilomara

Nit negra en la crònica dels successos a Catalunya, amb dos crims violents, un a Santa Coloma en una agressió i l'altra al Pont de Vilomara i Rocafort (Bages).

Cap a les nou del matí, els Mossos han estat requerits per adreçar-se a un domicili de la localitat on hi havia una dona de 40 anys morta amb indicis de criminalitat. Segons l'ACN, la víctima ha estat localitzada a la urbanització Marquet Paradís i tenia una ganivetada al coll. La policia busca una persona de l'entorn familiar com l'autora del crim, però els Mossos descarten que es tracti d'un cas de violència masclista. Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Central s’han fet càrrec de les indagacions per aclarir les circumstàncies de la mort i l’autoria dels fets.

Aquesta és la segona mort a Catalunya en poques hores, després que els Mossos hagin informat que estan investigant les circumstàncies de la mort d'un home aquesta matinada a Santa Coloma de Gramenet. La policia catalana va rebre un avís passades les 00.12 hores informant que hi havia dues persones greument ferides en una agressió al centre de Santa Coloma.

Quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat al lloc, només ha pogut certificar la mort d'una de les dues víctimes a causa de les lesions patides, mentre que l'altre ferit ha estat traslladat a l'hospital. Ara els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.

Quart crim en 10 dies

El crim de Santa Coloma és el quart en 10 dies a l'àrea metropolitana de Barcelona, després dels homicidis a Barcelona, Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet. Els dos primers casos es van produir arran de baralles al carrer i el tercer per un robatori amb una estrebada.

Precisament aquest dimecres els Mossos van detenir dos homes, de 21 i 23 anys, pel crim al passeig Lluís Companys, al districte de Ciutat Vella, divendres a les dues de la matinada.

En canvi, els Mossos encara busquen els autors dels altres dos homicidis. Un es va produir en una altra baralla al carrer a Cornellà de Llobregat, a la sortida d'una discoteca aquest diumenge a les sis de la matinada. En les imatges que es van difondre de l'agressió es podia veure almenys una presumpta autora de la mort a una noia. Al vídeo, enregistrat des de força distància, es podia comprovar com la presumpta autora es dirigia a la víctima i que hi havia un enfrontament durant el qual li hauria clavat una arma blanca. Una estona després es veia un grup de gent que envoltava la víctima, que semblava estar estirada a terra. L'agressió mortal a la noia va passar a poc més de cent metres de la discoteca Capitolio de Cornellà, en un carrer a l'exterior.

Tampoc consta que s'hagin detingut els presumptes autors que van cometre un robatori mortal amb una estrebada a l'Hospitalet, on un home va perdre la vida. En aquest cas, la policia treballa per identificar el grup de lladres que l'haurien atacat. Els fets van passar aquest diumenge a les dues de la matinada, quan els lladres van assaltar la víctima al carrer per robar-li la bossa i el van empènyer. L'home va caure a terra i es va clavar un fort cop al cap que li va causar la mort al mateix lloc. Els Mossos ho investiguen com un robatori violent amb resultat de mort, perquè consideren que els autors no tenien intenció de matar-lo.