Un ferit per arma blanca en una baralla a la Barceloneta

Una baralla a Ciutat Vella ha deixat un ferit per arma blanca aquest diumenge a la tarda. Els Mossos investiguen els fets i busquen el presumpte agressor. El ferit va ser traslladat en un primer moment a l'Hospital del Mar i posteriorment a l'Hospital de Sant Pau, i es troba ingressat a l'UCI.

Segons fonts policials, els fets van succeir al voltant de les set del vespre al carrer Comte de Santa Clara, a la Barceloneta, per motius que es desconeixen. Els agents van rebre l'avís que en aquest carrer hi havia un ferit per arma blanca. De moment, els Mossos no han practicat cap detenció relacionada amb els fets.