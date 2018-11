Un mort i tres ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a la N-340 a Tarragona

Una persona ha mort en un xoc frontal entre dos turismes a la N-340, a l'altura de Tarragona. Hi ha també tres ferits, un de greu i dos de lleus. L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 1.171 i l'avís és de les 9.17 hores.

La via està tallada en sentit nord i es desvia alternativament per calçada contrària. Hi ha dos quilòmetres de retencions.

La N-340 és una de les vies amb la sinistralitat més alta de Catalunya.

Bolca un camió que transportava 200 porcs a l'Alt Camp

Un camió que transportava 200 porcs ha bolcat aquest dijous al matí a la TP-2031 a Bràfim, a l'Alt Camp. L'avís de l'accident és de les 7.58 hores. Alguns animals han mort com a conseqüència de l'impacte. El conductor no està atrapat.

540x306 Imatge del camió bolcat carregat de porcs a la TP-2031 / ACN Imatge del camió bolcat carregat de porcs a la TP-2031 / ACN

Els serveis d'emergència treballen per netejar la via, que està tallada en els dos sentits de la marxa. En concret, els bombers estan treballant per controlar la fuita del dipòsit de gasoil del camió. Hi treballen tres dotacions. Hi ha animals a dins i a fora del vehicle, a la calçada.