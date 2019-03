Mascarell confluirà amb la candidatura de Forn a Barcelona

L'exdelegat del Govern a Madrid Ferran Mascarell confluirà finalment amb la candidatura de JxCat liderada per l'exconseller empresonat Joaquim Forn, segons ha anunciat ell mateix aquest dijous en una trobada amb Europa Press.

Mascarell, que s'havia postulat com a candidat a l'alcaldia, confluirà amb la llista de Forn -amb la consellera Elsa Artadi com a número dos i també amb l'exconsellera Neus Munté- per "contribuir a la unitat" i "no a la dispersió de candidatures".

L'exconseller ha avisat que, després de les eleccions, s'hauran de buscar acords el més ràpid possible, i ha lamentat que altres partits independentistes hagin descartat una candidatura conjunta, com ERC, que ha dit que haurà d'explicar les raons de la seva negativa: "Una de les parts té la voluntat d'anar sola", ha lamentat.

Considera que la ciutat requereix un govern fort, motiu pel qual aposta per aquesta unitat i, sobre l'acostament d'ERC a l'òrbita dels comuns, ha dit que és una conseqüència del panorama polític català, que s'està "reordenant".

Sobre l'impulsor i guanyador de les primàries independentistes a la ciutat, Jordi Graupera, ha assenyalat que el procés ha tingut aspectes negatius i positius, perquè són un mètode adequat per elegir candidat, però han estat organitzades des de l'entorn de Graupera i sense un debat suficient ni compartit del projecte de la ciutat, segons ell.