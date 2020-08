Una festa major de Gràcia deserta i simbòlica

Ni música, ni cridòria, ni aglomeracions. Res semblaria indicar que Gràcia està de festa major si no fos pels guarnits que pengen d'alguns carrers del barri. Diverses tanques limiten a banda i banda el pas per les vies adornades, i tres o quatre persones hi controlen l'accés. Però aquest dissabte a la tarda tenen poca feina: Gràcia està pràcticament buida i els pocs passavolants que baden davant els guarnits no s'hi estan pas gaire. La majoria desembutxaquen el mòbil, disparen la selfie de torn i enfilen carrer amunt sense generar cues.

Una parella de mossos d'esquadra deambulen a pas tranquil pel carrer de Lluís Vives, on sobrevolen núvols de paper i un poema de Gianni Rodari. La presència policial al barri s'ha reforçat per controlar possibles massificacions, tot i que aquest any sembla que dominarà la calma. Els cartells d'"Aforament complet", pensats per tancar els carrers si s'hi acumulava massa gent, apel·len ara a un escenari que queda lluny de la nova realitat. Al carrer de la Llibertat un sostre de càntirs, babutxes i hortalisses emula un basar àrab virolat. Però com que no hi ha ningú a sota, dos nens amb una pilota improvisen un partit de bàsquet imaginant la cistella en un punt de la paret. El coronavirus ha transformat les celebracions que fins fa un any eren multitudinàries, i que aquest 2020 s'han impregnat d'una certa estranyesa i desolació.

"Vivim la festa major amb decepció, tristesa i desconcert", diu el president de Verdi del Mig, Sergi Font. Un immens ninot rememora el compositor italià al capdamunt de la via, que han engalanat amb pentagrames i notes musicals. Però enguany els esforços de la comissió s'han centrat, sobretot, en retre un homenatge a quatre veïns que han mort els últims mesos, dos dels quals per culpa del coronavirus. "El Joan, la Roser, el Pere i la Roser estaven molt arrelats al barri, deixen una petjada profunda. Aquests dies són molt emotius", subratlla Font. Per recordar-los, aquest dissabte al matí els veïns han llegit discursos i han cantat Nessum dorma just abans d'encendre la traca que tradicionalment dona el tret de sortida a la festa major.

Com ha passat amb moltes festes majors d'arreu de Catalunya, la pandèmia ha abocat Gràcia al dilema sobre si fer una celebració presencial o bé fer-la virtual. Al final el barri ha optat per totes dues opcions. Molts carrers han decidit no fer guarnit aquest any, mentre que d'altres són purament simbòlics. S'ha suspès el concurs, el pregó ha estat telemàtic i els concerts també seran virtuals. La por que malgrat la pandèmia hi hagués una massificació de gent al barri gairebé ja s'ha dissipat després de veure com ha transcorregut aquest dissabte, però els veïns temen per la supervivència de la celebració. "Esperem que ens deixin fer actes durant l'any, perquè si no estem sentenciats. La realitat és la que és, i ens adaptarem al que vingui, però la festa major és deficitària. Necessitem organitzar activitats", assegura Font.

Flexibilitzar la normativa de les terrasses

Els últims dies, veïns i restauradors s'han unit en un clam comú per demanar a la ciutadania que, tot i la festa major, no es concentrés a Gràcia i el barri no es convertís en un focus de contagis. "Sembla que, per responsabilitat, la gent no ha vingut. També acostumaven a venir molts turistes, i això es nota", explica el portaveu de l'associació de comerciants de Gràcia, Alberto Barros. Ara bé, els restauradors també estan immersos en una altra lluita: aconseguir que es flexibilitzi la normativa per ampliar les terrasses.

Després de reunir-se amb el conseller de Gràcia pel PSC, Alberto Lacasta, sembla que s'ha fet un pas més. "S'ha compromès a analitzar els informes de les denegacions i a treballar per adaptar la normativa. Fins ara teníem una resposta administrativa, però ara ja en tenim una de política", celebra Barros. La preocupació dels hostalers se centra en els propers mesos i l'evolució del covid-19. "Ja estem limitats al 50% de l'aforament i no podem fer servei a barra, però a la tardor potser encara ens restringeixen més –afirma Barros–. Si no ens ajudem entre tots, molts negocis no arribaran a Cap d'Any".