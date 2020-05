Tornar a trepitjar el carrer després de tres mesos: els fills de les preses de Wad Ras tornen a passejar

La majoria dels nens de Catalunya poden sortir al carrer des del 27 d'abril, però hi va haver uns quants menors que no ho van poder fer: es tracta dels set infants que conviuen amb les seves mares a la presó de Wad Ras de Barcelona. De fet, els petits tenien el permís per tornar a sortir a passejar com la resta d'infants catalans des que es va aprovar la mesura, però un d'ells va emmalaltir –les proves van descartar que s'hagués contagiat de covid-19– i per precaució es va decidir esperar.

Des d'aquest dimarts, però, els infants ja han pogut sortir al carrer de nou. Surten a passejar amb l’educadora, la treballadora social, la monitora d’esports i el psicòleg assignats al departament de mares del centre, durant una hora. En tots els casos és la mare qui autoritza la sortida del seu fill a l’exterior. Per sortir, els petits porten un calçat diferent que es canvien just quan surten i quan tornen per minimitzar el risc de contagi. També s’han de rentar les mans tant a l’anada com a la tornada. Les mares són les encarregades de netejar curosament la sola del calçat i les joguines que hagin portat.

651x366 Una de les menors, sortint al carrer, en una imatge cedida pel departament de Justícia / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA Una de les menors, sortint al carrer, en una imatge cedida pel departament de Justícia / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Hi ha tres nadons d'un i dos mesos que els metges també han recomanat que es quedin amb les mares a la unitat penitenciària.

A la presó de Wad Ras hi ha 102 internes, set de les quals conviuen en l'únic departament penitenciari per a mares que hi ha a tot Catalunya amb els seus fills menors de tres anys. Les cel·les s'han adaptat per superar la sensació d'aïllament i estan sempre obertes, hi ha una sala de jocs, menjador, cuina, banys i un pati propi on els nens poden jugar. Els infants més grans tenen una plaça reservada a la llar d'infants municipal més propera. La unitat també disposa d'un espai amb una educadora per als més petits, mentre les mares estudien o treballen.