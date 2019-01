Descoberta la filtració més gran d'adreces de correu electrònic i contrasenyes fins avui

L'inspector australià de ciberseguretat Troy Hunt ha descobert una filtració que ha exposat 773 milions d'adreces de correu de tot el món i 22 milions de contrasenyes. Aquestes dades eren a l'arxiu de 84 GB Collection#1, penjat en el servei MEGA d'emmagatzematge i l'enllaç del qual s'ha trobat en un fòrum de 'hackers'. L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) ha assegurat que es tracta de la publicació més gran de dades d'aquest tipus que s'ha fet mai.

Segons ha informat l'INCIBE en un comunicat, aquesta filtració, a diferència d'altres, sembla que és una compilació de dades obtingudes a través de llocs web i serveis. "Afecta milions de persones de tot el món i la majoria dels usuaris es veuen compromesos a causa de la reutilització de contrasenyes, cosa que suposa un risc elevat per a la seva privacitat", explica l'INCIBE.

Per saber si estan afectats, el centre ha recomanat a tots els usuaris d'Internet comprovar cadascun dels comptes de correu a la plataforma Have I Been Pwned. En cas que els usuaris estiguin afectats, la primera recomanació és canviar les credencials en totes les plataformes on s'hagin emprat les contrasenyes filtrades.