El fiscal s'oposa a la llibertat del detingut pel doble crim de Susqueda

"Ningú que no fos ell ho va poder fer", ha argumentat el fiscal que porta el cas del doble crim de Susqueda per oposar-se a la llibertat del detingut, Jordi Magentí. L'acusació pública ha impugnat aquest divendres la petició de la defensa del presumpte assassí de la parella trobada morta a trets al pantà de Susqueda, assegurant que "ni una sola diligència de prova" nova desmunta la tesi dels investigadors.

La defensa de Magentí sosté en la petició de llibertat per a l'acusat que hi havia fins a tres testimonis que afirmaven haver vist la parella després que se sentissin els trets. Per tant, que la parella del Maresme era fora de l'escena del crim quan aquest es va cometre. El fiscal, però, ha rebatut aquests arguments. "Resulta evident que s'han d'equivocar forçosament", assenyala, i subratlla que les càmeres de videovigilància fixen detalladament i sense cap dubte el recorregut del vehicle amb el qual viatjaven les víctimes. "L'investigat és l'única persona que és al lloc on es perpetra el crim, amb accés a armes de foc, munició i coneixements per disparar", sosté.

Així, el fiscal s'oposa a la llibertat de l'acusat en un minuciós informe de 59 pàgines que ja ha remès al jutjat d'instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners, encarregada del cas. La fiscalia desgrana un per un els indicis que hi ha contra Jordi Magentí i assegura que les proves que hi ha contra ell, i a partir de les quals el jutjat el va enviar a presó l'1 de març, no han canviat al llarg d'aquests mesos d'instrucció.

De fet, l'informe conclou que, basant-se en tota la investigació, Magentí és el conductor de "l'únic vehicle" que hi havia aquell 24 d'agost al pantà a la zona on van anar les víctimes. També assegura que l'investigat estava sol a la zona coneguda com La Rierica –i que els investigadors situen com l'escenari del crim–. En aquest punt l'acusació pública subratlla que el sospitós vigilava una plantació de marihuana i que és "lògic" que anés armat.

Segons el fiscal, la persona que va desfer-se dels cossos, del caiac i dels cotxe de les víctimes havia de conèixer necessàriament el pantà, i que el sospitós encaixa "perfectament" amb aquestes característiques. També assegura que l'edat i la condició física de Magentí no impedeixen que ell tot sol es pogués desfer dels cadàvers i de la resta de proves que el podien incriminar, com apuntava la defensa. En aquest sentit, el fiscal destaca que el sospitós va tenir dos dies per enfonsar els cossos, punxar el caiac i submergir el cotxe a les aigües del pantà.

L'afició de Magentí per la pesca també s'apunta com un altre indici que el pot incriminar: recorda que el nus que subjectava la motxilla al cos del jove "l'ha d'haver fet una persona amb coneixements" i que se sol fer servir, també, per lligar "grans silurs", una espècie que abunda al pantà. Finalment , la defensa argumentava que el sospitós no sap nedar ni tampoc té experiència utilitzant caiacs. "No s'ha de saber nedar per desplaçar-se amb un caiac", carrega el fiscal, que recorda que un amic de Magentí fins i tot va declarar a la policia que l'investigat no tenia por d'entrar a l'aigua per agafar ànecs.

"Si a això li afegim les constants mentides i contradiccions de l'investigat, tant amb ell mateix com amb altres testimonis i les proves objectives, no només és evident que Jordi Magentí va assassinar la parella, sinó que ningú que no fos ell ho va poder fer", conclou el fiscal. Entre les contradiccions, recorda que d'entrada el detingut va negar als agents dels Mossos d'Esquadra que fos al pantà el dia dels fets, però que després, durant la reconstrucció i la compareixença de presó, ell mateix es va situar a l'escena del crim. A més, aquella mateixa nit va "pseudoreconèixer" els fets al seu company de cel·la. El fiscal descarta, tal com sosté la defensa, que ho fes perquè tenia por de l'altre pres. "Deixant de banda que Magentí ja havia complert 15 anys de presó per assassinat, el més increïble és que simplement no digui que no sap res, sinó que encolomi el crim al seu fill", sosté Pillado, que conclou que aquesta maniobra de Magentí "només pot obeir a un nou intent d'exculpació, perquè un innocent mai declararia culpable un fill d'uns fets en els quals no va intervenir".