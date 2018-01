La fiscalia arxiva la investigació a FCC perquè no veu "indicis" de delicte

La fiscalia ha arxivat la investigació al servei de neteja de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a Barcelona i Badalona (Barcelonès), en concloure que la companyia no va actuar buscant un enriquiment il·lícit, si bé no descarta que hi pugui haver incompliment contractual.

En les dues resolucions, a les qual ha tingut accés Efe, la fiscalia acorda l'arxiu de la investigació que va obrir arran de les denúncies interposades pels consistoris de Barcelona i Badalona després d'una informació periodística que apuntava a un suposat frau per part de FCC, a la qual s'atribuïa haver manipulat les dades de facturació dels seus serveis de neteja per inflar els seus ingressos.

La fiscalia va obrir, al novembre i desembre del 2016, dues investigacions sobre els serveis de neteja de FCC a Barcelona i Badalona, malgrat la "imprecisió" de les denúncies interposades pels dos consistoris, que no concretaven els fets presumptament il·lícits i no determinaven quins serveis serien els afectats", segons el ministeri públic.

Després de la seva investigació, la fiscalia ha conclòs que les dades d'una auditoria externa encarregada per FCC, que no han estat desvirtuats pel consistori -en aquest cas el de Barcelona- posen de manifest "que no s'hauria actuat amb la finalitat d'un enriquiment propi en perjudici de l'Ajuntament".

Per al ministeri públic, no s'han trobat "indicis suficients" per considerar "degudament justificada" la perpetració dels delictes que van donar lloc a l'obertura de la investigació, "sense perjudici que pugui existir un incompliment contractual per part de l'empresa adjudicatària, en base al qual poder exigir una responsabilitat econòmica de caràcter objectiu".

De fet, l'Ajuntament de Barcelona va multar al juliol passat Foment amb 7 milions d'euros per incomplir el contracte de neteja, per compensar els serveis no prestats i pels danys i perjudicis que va causar la barreja de tones d'envasos recollits selectivament amb altres residus

La fiscalia sosté en els seus escrits que les dades recollides en la seva investigació demostren "una disposició de personal globalment per damunt de la programada, però que no determina els serveis certificats per dia, torn i centre de treball, cosa que posada en relació amb la possible negligència detectada per part de l'empresa adjudicatària a l'hora de comunicar les incidències, no descartaria l'existència d'un incompliment contractual".

Per al ministeri públic, "el que de cap manera pot fonamentar la comissió d'un il·lícit penal és que l'empresa no hagi justificat en quina forma cobria els serveis amb els treballadors sobrants o amb hores extraordinàries i quina era la seva quantificació".

Segons la fiscalia, no existeix base probatòria, directa o indirecta, "en base a la qual concloure que l'empresa adjudicatària de manera intencionada falsegés les dades de les certificacions, enganyant d'aquesta manera l'Ajuntament, amb la finalitat d'obtenir un enriquiment il·lícit en perjudici d'aquell".

En els seus escrits d'arxiu, el ministeri públic insisteix que no existeix "cap indici" en base al qual atribuir a la contractista la comissió d'"algun il·lícit penal, calent reconduir les irregularitats que s'hagin pogut detectar durant la substanciació de l'expedient informatiu a l'àmbit del dret administratiu sancionador".

FCC emprèn accions legals per restablir el seu honor després que la fiscalia arxivi la denúncia

L'empresa exercirà "totes les accions legals al seu abast per restablir el seu honor, la seva imatge i exigir responsabilitats", després que la fiscalia hagi arxivat la investigació.

FCC ha fet públic un comunicat en el qual destaca que amb l'arxiu de la denúncia queda acreditat que les acusacions que l'Ajuntament de Badalona -no fa esment al de Barcelona- ha realitzat contra l'empresa d'acord amb un informe realitzat pel professional extern Jordi Colomer "no tenien fonament".

"No existeix cap indici en base al qual atribuir a FCC la comissió de cap il·lícit penal i deixa patent la falta de rigor de les conclusions de l'informe", assenyala la companyia, encarregada del servei de neteja viària i recollida de residus urbans de Badalona, ciutat governada per Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú.

FCC ha recordat que sempre ha actuat conforme a la legalitat i que la denúncia del consistori badaloní ha estat "un atac que no té fonament que només pretenia danyar la seva imatge i reputació".

Per això, l'empresa ha anunciat que prendrà les mesures oportunes per restablir el seu honor i ha avançat que recentment ha interposat una demanda contra l'autor de l'informe "pels danys reputacionals ocasionats com a conseqüència de les afirmacions difamatòries contingudes" en aquest document.