Demanen sis anys de presó per als pares de la Nadia per estafa

La fiscalia de Lleida demana sis anys de presó per a Fernando Blanco –en presó provisional– i Margarita Garau per un presumpte delicte continuat d'estafa, pel qual s'haurien quedat més d'un milió d'euros de l'Associació Nadia Nerea (que van crear per recaptar fons i tractar la seva filla, malalta de tricotiodistròfia). Segons l'escrit de la fiscalia, els pares de la menor, que pateix aquesta malaltia encara que la seva vida no està en risc, van fundar l'entitat amb "l'ànim d'obtenir un lucre patrimonial il·lícit".

El fiscal assegura que l'Associació Nadia Nerea no va ser més que "una excusa per recaptar fons amb la intenció de destinar els diners al seu propi consum i oci". També cita les entrevistes que van oferir els pares a mitjans de comunicació, així com les donacions que van rebre per part d'anònims. El ministeri públic exposa en l'escrit que Fernando Blanco i Margarita Garau van utilitzar aquests ingressos per pagar el lloguer del seu habitatge i de diversos locals; també per a la compra de vehicles, pagaments d'hotels i per a "compres i consums diversos".

De l'estudi dels comptes que feien servir els acusats s'han identificat un total de 5.574 donants (que van fer entregues de diners en quantitats que anaven des de menys d'un euro fins a més de mil euros de donació). La fiscalia també demana una multa de 18 mesos amb una quota diària de 18 euros.

L'Audiència de Lleida va decidir a finals de novembre mantenir Blanco en presó preventiva, mentre que Garau es troba en llibertat, però va perdre la custòdia de la petita (que resideix actualment a Mallorca amb la seva tia materna).