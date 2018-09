La fiscalia demana quatre anys de presó per al membre de la Manada acusat de robar unes ulleres de sol

El fiscal demana quatre anys de presó i una multa de 300 euros per al membre de la Manada acusat de robar unes ulleres de sol d'uns grans magatzems i agredir un vigilant de seguretat, un mes i mig després de sortir de la presó on havia estat des del juliol del 2016 després de ser detingut per violar una jove als Sanfermines. A l'home el van condemnar a nou anys de presó, però per abusos i no per agressió sexual, com demanava la víctima i la fiscalia.

L'acusat –que és el membre més jove del grup i tenia antecedents per robatori amb força i per conduir begut i drogat– va tornar a ingressar provisionalment a la presó pel robatori el passat 2 d'agost. El fiscal ha demanat a mantenir-lo preventivament entre reixes, tot i que la seva defensa ja va recórrer aquesta decisió davant de l'Audiència de Sevilla.

Fugida en cotxe

Segons l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés l'agència Efe, el detingut hauria robat unes ulleres de sol d'uns grans magatzems del centre de Sevilla el passat 1 d'agost i quan sortia amb el cotxe de l'aparcament va colpejar un dels vigilants de seguretat que el perseguia mentre intentava fugir. Tenint en compte els vídeos de les càmeres de seguretat i el testimoni dels vigilants, la fiscalia no té cap dubte de l'autoria del robatori. Quan va declarar davant del jutge, l'home va admetre haver robat les ulleres de sol, però no haver agredit els vigilants.

El membre de la Manada havia sortit de la presó el 22 de juny –igual que els altres quatre membres del grup condemnats per l'agressió dels Sanfermines– després de pagar una fiança de 6.000 euros, i continua a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Navarra resolgui els recursos sobre la condemna de 9 anys de presó per abusos sexuals dictada per l'Audiència de Navarra. La fiscalia i la defensa de la víctima van recórrer la sentència i demanen condemnar els cinc membres de la Manada per agressió sexual. En canvi, les defenses volen l'absolució.

El tribunal navarrès va concedir-los la llibertat sota fiança de 6.000 euros argumentant que no veia risc de fuga ni de reiteració delictiva. L’Audiència de Navarra assegurava que "el rebuig social" i "la pèrdua d’anonimat" dels joves havia reduït el risc de reincidir i els posaria "extraordinàries dificultats" per desenvolupar una vida social normalitzada en llibertat un cop tornessin a casa. Com a mesures preventives, l'Audiència va prohibir-los sortir de l'Estat i anar a Madrid –on viu la víctima–, els va retirar el passaport i va establir que compareguessin cada dos dies als jutjats.

Aquest no és l'únic membre de la Manada que ha tornat als tribunals després de la seva sortida a la presó. El guàrdia civil del grup va ser arrestat el primer dia laborable després de pagar la fiança i sortir en llibertat, per intentar fer-se el passaport tot i tenir-ho prohibit. Continua en llibertat amb càrrecs.