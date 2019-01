La Fiscalia demana reobrir el cas contra els Mossos pels papers de la incineradora

La Fiscalia ha presentat un recurs a la decisió del jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona d'arxivar el cas contra els Mossos d'Esquadra per la documentació que portaven el 26 d'octubre del 2017 a la incineradora de Sant Adrià de Besòs. El ministeri públic ha demanat a l'Audiència de Barcelona que reobri la causa. La interlocutòria d'arxiu permetia recórrer la decisió, i així ho han fet tant la Fiscalia com alguns dels querellants i denunciants del cas, després que el jutjat 22 resolgués que la tesi d'espionatge per motius polítics "ha quedat desmentida".

Al mateix temps, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reclamat als polítics i als mitjans que han assenyalat la policia catalana durant mesos que "es retractin". Buch ha assegurat que la interlocutòria del jutge "deixa clar que es va treballar amb criteris policials per prevenir i perseguir delictes; amb els criteris de legalitat i discrecionalitat de qualsevol policia". Des del cos s'han mostrat "alleugerits" per la decisió del jutge, "després de tota la pressió". En declaracions a Catalunya Ràdio, el portaveu dels Mossos, l'inspector Albert Oliva, ha valorat: "Estem dolguts. No es pot jugar amb aquesta lleugeresa amb la professionalitat de tot el cos".

Amb els documents requisats a la incineradora, amb l'autorització de la jutge Carmen Lamela que investigava l'excap dels Mossos Josep Lluís Trapero a l'Audiència Nacional, la Policia Nacional va elaborar un informe en què acusava la policia catalana de fer seguiments a persones per motius polítics, cosa que va motivar les querelles i les denúncies. Tot i això, el jutjat de Barcelona ha conclòs que la Comissaria d'Informació dels Mossos, "en un moment social d'especial vulnerabilitat", va fer una investigació amb la finalitat d'obtenir "el màxim d'informació sobre persones que, per la seva significació sociopolítica, poguessin esdevenir autors o participants d'incidents que afectessin l'ordre públic o esdevenir-ne víctimes".