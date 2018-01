La fiscalia obre diligències pel caos a l'AP-6 provocat per les nevades

La fiscalia civil del Tribunal Suprem ha anunciat aquest dijous l'obertura de diligències pre processals pel caos viari a l'AP-6 provocat per les nevades el cap de setmana passat, coincidint amb la tornada de Reis. Per ordre del fiscal general de l'Estat, el ministeri públic ha decidit iniciar una investigació per determinar possibles responsabilitats civils en la gestió de la crisi, que va deixar centenars de conductors atrapats durant més de 18 hores a l'autopista de peatge que comunica Madrid i Galícia.

La fiscalia actua en les seves atribucions per a la defensa dels drets als consumidors i usuaris, segons explica en una nota, i ha constatat de moment l'afectació de més de 3.000 vehicles en un tram de l'autopista de 80km. Les diligències s'inicien per començar a indagar possibles responsabilitats, tot i que no es dirigeixen contra ningú en concret. Durant el cap de setmana de la crisi van ploure les acusacions creuades entre la Direcció General de Trànsit, que és qui té les atribucions per a la gestió del trànsit i Foment, d'una banda, contra l'empresa concessionària de l'autopista, Autopistas, del grup Abertis i fins i tot els conductors, a qui el director de la DGT, Gregorio Serrano, va arribar a acusar d'haver fet cas omís dels avisos.

La secció civil de la fiscalia provincial de Madrid s'encarregarà de tramitar aquestes diligències, que es poden obrir gràcies a la reforma de la llei d'enjudiciament civil del 2014, que facultava els fiscals per iniciar les anomenades accions de cessació amb la finalitat de defensar els anomenats "interessos difusos dels consumidors i usuaris", com és el cas.

Aquesta actuació no obsta perquè els conductors afectats puguin inciar col·lectivament o individual les seves pròpies accions legals. De fet, molts dels afectats van anunciar aquest cap de setmana mateix que ho farien, després de quedar atrapats a la carretera sense rebre resposta de les adminitracions ni de la concessionària durant hores.

A més del camí judicial de la crisi, la nevada ha portat també cua política i tant el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, com el de Foment, Íñigo de la Serna, van sol·licitar comparèixer al Congrés amb caràcter urgent dimecres. Previsiblement, la compareixença serà la setmana que ve, i se sumarà a la del director de Trànsit. Els partits de l'oposició per la seva banda, han presentat mocions de reprovació als ministres responsables.