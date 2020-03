La Fiscalia investiga l'augment d'adopcions de gossos des que es va decretar l'estat d'alarma

El decret de l'estat d'alarma permet que les persones que tinguin animals de companyia, especialment gossos, puguin sortir al carrer a passejar-los i, d'aquesta manera, facin seves necessitats fisiològiques. Des del 15 de març, però, la Fiscalia ha detectat "un important nombre" d'adopcions de gossos que l'ha fet sospitar que l'únic objectiu que hi ha al darrere és poder sortir al carrer mentre dura el confinament decretat pel govern espanyol arran de la crisi pel coronavirus. Així, el ministeri fiscal vol esbrinar les raons que s'amaguen darrere d'aquest increment d'acollida d'animals de companyia.

Per això el fiscal de la sala de medi ambient, Antonio Vercher, ha enviat un escrit a la unitat de medi ambient de la Fiscalia General de l'Estat perquè investigui els motius que hi ha darrere d'aquestes adopcions i acolliments i es valori el que ha passat. Vercher creu que el problema no és que es continuïn fent adopcions, sinó les raons que han portat a aquest increment des que s'ha decretat l'estat d'alarma. "El problema és que es desconeix si aquestes adopcions o acolliments obeeixen a interessos realment honestos dels adoptants o si són simplement plantejaments espuris i destinats a tenir una excusa [...] per poder sortir al carrer", exposa el fiscal en el seu escrit, que especula que es podria tractar d'una motivació "fraudulenta".

De fet, segons Vercher, alguns centres d'acollida reconeixen que han entregat en acollida "tots els animals, especialment gossos, durant la fase inicial" en què es va decretar l'estat d'alarma, és a dir, des del 15 de març. A més, el fiscal tem que aquestes adopcions massives es puguin acabar traduint en abandonaments un cop acabi l'estat d'alarma. En aquest sentit, demana als fiscals provincials que comuniquin aquesta informació a les entitats públiques i privades que són competents amb aquesta matèria perquè els comuniquin si detecten algun abandonament de gossos.

L'escrit de la Fiscalia arriba just una setmana després que la Guàrdia Civil denunciés un home a Galícia que llogava els seus gossos per treure'ls a passejar mentre durés l'estat d'alarma. L'home anunciava el servei a través de les xarxes socials. La policia va denunciar l'home perquè no tenia cap permís per a la "cria i cessió temporal d'animals de companyia" i li va recordar que aquesta activitat estava prohibida a Galícia.