La Fiscalia demana 9 anys de presó per a dos joves acusats de participar en les protestes contra la sentència a Girona

Primers escrits d'acusació pels aldarulls que va haver-hi a Girona els dies posteriors a la publicació de la sentència del Procés. La Fiscalia demana 9 anys de presó i multes de 7.200 € per al Charaf i l'Ibrahim, als quals acusen dels delictes de desordres públics, atemptat contra un agent de l'autoritat, danys i lesions lleus. Els mateixos delictes que presenta la Generalitat, que fa d'acusació i que demana 3 anys i mig d'empresonament. A més, la Fiscalia sol·licita l'expulsió dels dos joves, un cop compleixin dues terceres parts de la pena. El grup de suport als dos nois han defensat que són penes "desproporcionades i injustificades", i han carregat contra les acusacions perquè consideren que "han sobredimensionat" els fets per demanar penes "elevadíssimes".

El fiscal i la Generalitat sostenen que els dos nois haurien participat en la protesta que va haver-hi a Girona la nit del 16 al 17 d'octubre, i que haurien llançat "pedres de grans proporcions" contra un vehicle dels Mossos d'Esquadra. "Van llançar les pedres amb una força desmesurada, i una va colpejar la finestreta davantera esquerra", descriu la Fiscalia, que també assegura que una de les pedres va colpejar un agent al braç i va rebotar contra el cap d'un altre policia.

Per contra, el grup de suport als encausats subratllen que els dos joves "han negat reiteradament haver participat en els fets" i consideren que demanar 9 anys de presó per presumptament haver llançat una pedra "de cap manera es pot considerar proporcionat". I denuncien que "l'actuació del ministeri públic té l'objectiu d'acarnissar-se i escarmentar dos joves de 18 anys que estan en situació vulnerable".

A més, carreguen contra la Generalitat perquè "ofereix discursos pomposos sobre l'amnistia dels presos i la repressió de l'estat espanyol", però després: "Ens la trobem de cara fent d'acusació particular i demanant penes de presó per als nostres companys", diuen. Per això demanen al Govern que retiri l'acusació i que es deixi en llibertat el Charaf i l'Ibrahim per afrontar "amb garanties" el procés penal. Els dos nois estan en presó preventiva a Puig de les Basses des de fa uns sis mesos.