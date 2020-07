La Fiscalia força la tornada a la presó sense sortides de cinc presos polítics, l’atur s’enfila a Catalunya fins al 12,8% i Laura Rosel presentarà 'El matí de Catalunya Ràdio': les claus del dia, amb Antoni Bassas (29/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 29 de juliol del 2020. Avui la temperatura serà una mica més moderada que ahir, però demà i divendres arribarà el pic de calor més forta d'aquest estiu fins ara. Caldrà esperar a dilluns per a una normalització clara de la temperatura. Dia de sol i només nuvolades de tarda al Pirineu.

1. La justícia espanyola ha suspès el tercer grau de cinc presos polítics, de manera que Romeva, Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart han tornat a entrar a la presó a petició de la Fiscalia.

Forcadell, Bassa, Rull i Turull també esperen una decisió similar sobre ells. Una manifestació va acompanyar-los a les portes de Lledoners. Oriol Junqueras va dir: “Ens hi tornen a tancar perquè ens tenen por, ens tenen por perquè a les urnes ells no guanyen. A les urnes guanyem nosaltres i saben que només ens poden guanyar si prohibeixen les urnes, si fan servir eines no democràtiques perquè en la democràcia els campions com nosaltres”. I Jordi Cuixart: “No us deixeu aigualir el somni, la gent jove sou el futur i teniu tot el dret del món a desobeir, no teniu cap obligació a obeir lleis injustes. No tingueu cap por a la presó, no tingueu cap por a la repressió perquè només si no tenim por serem capaços de sortir-nos-en com a poble”.

La decisió de la Fiscalia ha estat possible perquè el Tribunal Suprem ha canviat les regles de tothom, només per poder tornar a la presó els presos del Procés, la qual cosa demostra que són presos polítics. I què en diu el govern espanyol d’aquest pas de la Fiscalia tenint en compte allò de Pedro Sánchez de “¿ De quién depende la Fiscalia? Del gobierno”. Doncs tenim un tuit de Pablo Iglesias:

3. Sospecho que muchos ciudadanos en Catalunya y en el conjunto de España volverán a tener la sensación de que la justicia no siempre es igual para todos. Que esa sensación se abra paso es malo para nuestra democracia. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 28, 2020

“Sospito que molts ciutadans tornaran a tenir la sensació que la justícia no sempre és igual per a tothom”. La sensació no, vicepresident, en tenim la convicció.

Com diu David Fernàndez, en aquest article: “Absolutament malaltissa, completament desbocada i terriblement venjativa és la ideologia que mou el clan dels fiscals”. I acaba: “Dubto molt que hagin guanyat. Però sí que sé que ja ens han perdut”.

Grifols enllesteix un anticòs "hiperimmune" al covid-19 per començar a fer assajos clínics Salut descarta el confinament. Catalunya suma un miler de casos, però la conselleria defensa que els focus s’estan estabilitzant.

651x635 Salut només es plantejarà el confinament de zones de risc si hi ha col·lapse hospitalari Salut només es plantejarà el confinament de zones de risc si hi ha col·lapse hospitalari

Aquí teniu el mapa de les regions sanitàries amb més risc d’epidèmia. En vermell, Lleida, on hi ha un cert risc de col·lapse hospitalari. Barcelona ciutat, en carabassa fort, on hi ha transmissió comunitària sense risc de col·lapse hospitalari. I en carabassa més fluix, Camp de Tarragona i les metropolitana nord i sud, on hi ha brots controlats.

Per cert, Grífols crea un anticòs que és “hiperimmune” al covid-19. Assajos clínics, que comencen ara, avaluaran si serveix per combatre el virus.

I, per cert, una anàlisi de sang podria predir l’Alzheimer amb 20 anys d’antelació. Els científics calculen que el test podria ser d'ús general en dos anys.

3. L’Helena i la Sara són dues bessones, i totes dues han tret un 9,8 a la selectivitat. Són de Santa Coloma de Farners, i li van dir a la Laia Vicens que a casa, no les han comparat mai.

4. D'Economia, un desastre: El covid-19 destrueix més d’un milió de llocs de treball a Espanya sense comptar els ERTO, segons les dades del segons trimestre, que encara no reflecteix l’impacte d’un mal estiu al sector turístic.

5. Aquesta nit hem tingut un incendi al Coll de la Manya: el foc s'ha originat a quarts d’onze a la planta de l'empresa A3 Aprofitament i Assessorament Ambiental. Les flames han començat en un prestatge ple de piles de liti. I aquests són, de matinada, els bombers que han apagat l’incendi descansant amb la feina feta.

6. Ja se sap qui substituirà Mònica Terribas al capdavant d’ El matí de Catalunya Ràdio: serà la periodista Laura Rosel, que havia presentat el Via lliure de RAC1, el FAQS de TV3 i el Catalunya nit, a Catalunya Ràdio. Molts encerts, Laura.

I en Joan Callarissa ens explica que Pau Gasol ha anunciat que espera el seu primer fill. I ha penjat unes fotografies amb la seva dona, Catherine McDonnell. Ell juga a bàsquet i ella és executiva financera de Guggenheim Partners.

