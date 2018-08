Les flors tornen a la Rambla

La Rambla s'ha tornat a omplir d'ofrenes en la vigília del primer aniversari dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Les dotzenes d'objectes escampats, sobretot flors i espelmes, es concentren majoritàriament al mosaic de Miró. Aquestes mostres de solidaritat recreen el memorial espontani i massiu que va cobrir el paviment del passeig en els dies posteriors a l'atac. Aquests primers records són el preludi de l'ofrena oficial que les institucions faran aquest divendres en honor a les persones que van perdre la vida a mans de la cèl·lula jihadista de Ripoll, tot just fa un any.

Entre els que s'han acostat al Pla de l'Os, lloc on es va aturar la furgoneta que va atropellar desenes de persones, hi ha barcelonins, com la Carme que ha decidit retre homenatge a les víctimes amb un ram de flors, alhora que afirmava que un acte com aquest "no hauria de passar més" o el Luís, que ve de la Corunya tan sols per assistir als actes commemoratius.

"Quan he deixat el ram he pensat que tant de bo existís la pau d'una vegada perquè tots som humans", ha dit Luís que s'ha mostrat molt dur amb "els que governen" perquè "ells fan les guerres i així es formen els terroristes", ha assegurat.