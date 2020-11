Els canvis del foc amenacen més de 4.400 espècies terrestres i d'aigua dolça en risc d'extinció, segons un estudi

Més de 4.400 espècies terrestres i d'aigua dolça estan amenaçades per les modificacions en el règim d'incendis. És la principal conclusió d'un estudi internacional en què han participat 27 investigadors de 17 centres de recerca de tot el món, entre els quals hi ha set professionals del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i del CREAF. "Hem comprovat que els canvis del foc estan afectant de manera molt més important la biodiversitat del que ens pensàvem", destaca l'investigador del CSIC al CREAF, Lluís Brotons, que ha participat en la recerca.

L'estudi, que es publica aquest divendres a la revista científica Science, ha analitzat gairebé 30.000 espècies terrestres i d'aigua dolça classificades com a amenaçades d'extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN) i ha conclòs que el 15% es veuran amenaçades pels canvis en el règim d'incendis, ja sigui per l'augment de l'activitat del foc o per la seva disminució. "No només és un problema que hi hagi més incendis, sinó també si afecten més intensament o més sovint, perquè això fa que moltes espècies no puguin sobreviure", apunta Brotons.

En aquest sentit, l'investigador també assenyala que hi ha espècies i hàbitats que necessiten els incendis per fructificar o germinar, "però si s'accelera el règim fa que aquesta necessitat es converteixi en una trampa. El foc es necessita, però si canvia és un problema". Segons els càlculs dels autors de l'article, el risc d'extinció de les espècies amenaçades pels canvis en els incendis és més gran a les sabanes (27%), seguit de les praderies (25%), les zones rocoses (25%), els matolls (25%) i els boscos (19%).

Provocar un incendi per promoure la biodiversitat

A més, els investigadors recalquen que, en les últimes dècades, l'activitat humana ha començat a generar efectes massius a nivell mundial, com l'acceleració cap a un clima més càlid i una biosfera marcadament diferent. "I el foc hi juga una doble partida: d'una banda és conseqüència d'aquesta acceleració i d'una altra contribueix a potenciar-ho", afirmen els experts abans de deixar clar que els incendis "no actuen sols": "Les seves interaccions amb el canvi climàtic, l'ús del sòl i les espècies invasores estan modificant els ecosistemes a tot el món".

Per promoure la biodiversitat en una nova era de foc, l'article proposa un conjunt d'accions que podrien ser efectives. Per exemple, gestionar activament els incendis per adaptar-se a determinades espècies o ecosistemes: "Es tracta d'assegurar la quantitat, el patró i el moment adequat per aplicar el foc a paisatges que ho necessiten i a la inversa", subratllen els investigadors.

En segon lloc, aposten per centrar-se en ecosistemes sencers i no només en el foc, perquè les espècies d'animals i plantes afectades per una sequera extrema o que estan sota pressió de depredadors exòtics "tenen més probabilitats de ser amenaçades" pels incendis.

Per últim, els investigadors també recalquen que, per adaptar-se als canvis en el règim d'incendis, "cal situar al capdavant dels esforços el paper cada vegada més important de les persones i les seves relacions amb la biodiversitat". Així, l'estudi constata que restaurar i promoure paisatges que beneficiïn les persones crea oportunitats per equilibrar la biodiversitat amb altres valors en moltes regions del món.

"Moltes vegades, per redreçar la pèrdua de biodiversitat, s'apliquen estratègies que no inclouen la gent. De fet, l'exclouen quan hi ha problemes. Però el problema del foc és molt transversal i global i requereix unes solucions que van més enllà", incideix Brotons, que aposta per "tenir una visió global que incorpori les activitats humanes en la solució".