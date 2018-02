Foment promet un doble soterrament de vies de la R2 i la R4 a l'Hospitalet

El projecte històric de soterrament de les vies a l'Hospitalet de Llobregat ressuscita amb el compromís del ministeri de Foment de fer un soterrament doble de les línies R2 (la que va per la costa) i R4 (la que va cap a Vilafranca del Penedès). El compromís passa per cobrir en total un tram de sis quilòmetres amb una inversió total de 608 milions d'euros, i el calendari aproximat és iniciar l'estudi informatiu perquè les obres comencin el 2020 i s'allarguin durant uns 5 anys, segons ha explicat aquest dimarts el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

Després d'anys aturat malgrat que s'havia anunciat en diferents moments, el soterrament de les vies que planteja l'Estat serà més ambiciós del que s'havia previst, ja que inclou la R4. El soterrament començarà a la sortida de l'Estació de Sants i serà comú per a totes dues línies de Rodalies fins a arribar a la Torrassa, on està previst que es construeixi un intercanviador que unirà aquestes línies amb el Metro, concretament amb la L1 i la L9.

Aquest intercanviador, ha subratllat el ministre, serà una peça clau per a tota una reformulació en la circulació de Rodalies que s'haurà de treballar amb la Generalitat, que és qui té la competència transferida. L'objectiu que es perseguirà serà guanyar flexibilitat per descongestionar els túnels d'accés a Barcelona, tant el de passeig de Gràcia com el de plaça Catalunya.

Més enllà de la Torrassa, el soterrament es dividirà en dos trams. Per a la R2, els treballs continuaran fins més enllà de l'estació de Bellvitge, mentre que en el cas de la R4 les vies aniran sota terra fins a tocar de l'estació actual de l'Hospitalet de Llobregat. El soterrament acabarà a uns 300 metres de l'estació, a l'altura del cementiri, ha dit De la Serna.

El primer cop que es va començar a parlar del soterrament a l'Hospitalet fa quasi 20 anys i el 2008 el projecte va arribar a estar redactat però no va tirar endavant amb l'esclat de la crisi i el canvi de govern. Amb aquests antecedents, l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, ha instat el ministre que l'Estat compleixi i ha destacat la urgència de signar un conveni on totes les administracions es comprometin que el projecte tirarà endavant malgrat els canvis de govern que hi pugui haver.