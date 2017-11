El 155 força el partit de Colau a abandonar l’equidistància

Els militants de Barcelona en Comú escolliran aquesta setmana si mantenen l’acord de govern amb el PSC o si trenquen amb el partit que ha avalat l’aplicació de l’article 155 a Catalunya. La divisió que hi ha entre les files dels comuns fa molt difícil preveure quin pot ser el resultat. Les 10.000 persones inscrites al partit podran votar online des de demà -si els últims preparatius del sistema informàtic no fallen- fins dissabte. La decisió, de la qual depèn el futur del govern municipal, obliga BComú a posicionar-se.

En aquesta votació, la militància es debat entre l’idealisme i el pragmatisme. Governar amb el partit que està abraçant la repressió contra les institucions catalanes no agrada a ningú dels comuns, però la pregunta és si els incomoda tant com per dinamitar un acord que els ha permès transmetre la sensació que la ciutat avança. El corrent més crític dels comuns defensa que la gravetat del que està passant ha de superar els càlculs electorals, mentre que els partidaris de preservar l’acord recorden que només tenen 11 regidors i que, sense els socialistes, gestionar Barcelona serà més difícil. Entre aquests últims hi ha gent de diferents procedències, però sobretot els que venen d’ICV. Sigui com sigui, en el context actual cap decisió serà neutral.

Consulta “molt poc responsable”

Aquesta és la premissa a la qual s’agafa el PSC, que ahir va cridar Ada Colau a posicionar-se clarament davant d’una consulta que veu “molt poc responsable”. El cap de files dels socialistes, Jaume Collboni, va reclamar “lleialtat” a l’alcaldessa. “Que sigui clara, defensi el pacte de govern i digui que és el millor que pot passar a Barcelona”, va resumir. En cas contrari, el segon tinent d’alcalde de la ciutat va reptar l’alcaldessa a mullar-se i dir amb qui governaria si estripa l’acord signat fa un any i mig. “Amb el senyor Trias (PDECat)? Amb el senyor Bosch (ERC)?”, li va preguntar.

Collboni va defensar que vol “preservar” el pacte municipal del context electoral actual, però al mateix temps va intentar forçar els comuns a alinear-se clarament amb les forces independentistes en cas que tanquin la porta a mantenir l’actual govern. Una fet que Miquel Iceta podria utilitzar com a artilleria electoral per rascar vots entre l’electorat dels comuns més allunyats del sobiranisme. Recordant que el document que va segellar l’aliança amb Barcelona en Comú “excloïa explícitament la qüestió nacional”, el cap de files del PSC va advertir Colau que el seu grup no acceptarà pressions per canviar els seus plantejaments en aquest àmbit. “Ells voldrien que féssim costat a les seves tesis”, asseguren fonts socialistes, i expliquen que la posició davant del 155, els presos polítics i un referèndum pactat són els principals temes que incomoden els comuns. “Estan molt preocupats per si això representa un problema de cara a les eleccions”, diuen les mateixes fonts, que deixen clar que és BComú qui ha de “clarificar” la seva posició, perquè és qui planteja trencar l’acord.

Fa un any i mig, quan els militants de BComú van votar per decidir si avalaven el preacord que la direcció del seu partit havia tancat amb el PSC, Ada Colau sí que es va mullar i va demanar “un vot estratègic, amb la mirada posada cap endavant”, és a dir, decantant la balança cap al pragmatisme del pacte. En aquella votació, celebrada el maig de l’any passat, es va imposar el sí amb el 62% dels vots. Collboni també feia ahir una crida al pragmatisme: “Hem aconseguit una agenda clarament d’esquerres, progressista i pensada per a la ciutat”, va afirmar, i va destacar l’ampli suport de la ciutadania a la gestió municipal.

I és que, en ple debat sobre la continuïtat del pacte de govern, el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarelo, va presentar ahir els resultats de l’enquesta municipal, en la qual la gestió de l’Ajuntament ha rebut la millor nota des que es fa aquesta consulta: un 6,4. Pisarello va defensar que aquesta puntuació avala que el pacte amb el PSC ha funcionat bé, però després va qualificar de “molt greu” el fet que els socialistes hagin donat suport al 155. “No estem jutjant la gestió municipal”, va remarcar, i va deixar clar que seran les bases dels comuns les que decidiran el futur del pacte.

El PDECat i els socialistes trenquen l’acord a Sant Cugat

El procés independentista i la repressió de l’Estat ja han afectat diferents ajuntaments. Els governs municipals de Girona i de Tarragona ja s’han trencat en les últimes setmanes i, des d’ahir, també el de Sant Cugat. L’alcaldessa del PDECat, Mercè Conesa, i el regidor socialista, Pere Soler, van explicar ahir que han intentat “aïllar del clima polític nacional” les decisions municipals, però que l’escalada de la “tensió” impedeix seguir així. Ahir també es va produir un altre trencament: ERC va abandonar el govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat “per la posició del PSC en relació a l’article 155”, segons els republicans. Aquestes últimes setmanes també s’han trencat governs a Mollet, Molins de Rei, Corbera de Llobregat i Esplugues.