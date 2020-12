"Estava de part menjant-me el coco perquè em feien fora de casa"

A la foto que es van fer des de l'Hospital Sant Joan de Déu hores abans que nasqués la seva filla s'endevina el somriure del Francisco darrere la mascareta quirúrgica. Ell i la Rosario, la seva dona, van tenir la seva primera filla dimarts sense saber si tindrien una llar on criar-la. Només dos dies després del naixement, aquest dijous al matí, estava previst un desnonament al pis que ocupaven al barri de Sant Roc de Badalona que ni tan sols comptaria amb la seva presència per defensar-lo, tot i que una trentena de veïns i activistes han aconseguit aturar-lo. Amb l'alta des de fa tres dies després d'haver superat el covid-19 tots dos, el matrimoni és ara a l'hospital, on la dona es recupera de la cesària i dels dies d'estrès.

"Jo havia de tenir un part natural fa quatre dies, però estava molt nerviosa i això crec que m'ha afectat. Els metges em deien que corria molt de perill, que la nena s'ofegava, i em van haver de fer una cesària d'urgència en quinze minuts dimarts", explica la Rosario, de 18 anys, a l'ARA per telèfon des de l'hospital. La nena, dos dies després de néixer, està una mica refredada, però la situació està controlada pels metges. La parella cobra una renda mínima de 1.080 euros i acceptarien, explica la Rosario, pagar un lloguer social. En aquest pis hi vivien amb la mare d'ell. "La meva mare viu en un pis que és una habitació molt petita i no sabria on podem marxar si ens fan fora de casa. Jo estava molt contenta per tenir la nena després de tant de temps buscant-la, però al mateix temps m'he menjat molt el coco durant aquests dies, pensant que farien fora la meva sogra i que ens trobaríem amb una porta de ferro sense poder entrar quan sortíssim de l'hospital", afegeix.

La treballadora dels jutjats, que s'hi ha personat passades les deu del matí acompanyada de quatre agents dels Mossos d'Esquadra, ha sigut contundent en una conversa amb els activistes i la mare del Francisco, que també viu allà: "Ho aturem ara, però tornarem el 8 de febrer i no ens podem trobar amb això, vindran els antiavalots", ha dit, segons ha pogut sentir l'ARA. "¿I on vols que vagin, amb una nena de dos deis?", li ha respost indignada una veïna.

Fins llavors, els membres de la plataforma seguiran intentant negociar tant amb la justícia, a la qual han presentat un certificat de vulnerabilitat a través dels serveis socials de Badalona, com amb el propietari del pis, un particular de nacionalitat armènia que va comprar el pis recentment al banc IMP 3 Pastor. D'aquí al pròxim dia 8 de febrer podria haver entrat en vigor el nou decret que redacta el govern de Pedro Sánchez per prohibir els desnonaments durant l'estat d'alarma, almenys fins que la Generalitat no trobi una alternativa residencial que sigui digna, un pis i no un alberg. A falta de concretar els detalls del decret, l'Enric Marín, de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, es mostrava desconfiat que pugui afectar aquest cas, perquè és d'un particular i no d'un gran tenidor. L'ARA ha intentat sense èxit contactar amb l'advocada del propietari i també amb la de la família.

La Plataforma Sant Roc Som Badalona intenta negociar entre propietaris i veïns per evitar que els desnonin i es mobilitza quan la mediació no surt efecte. "En tenim uns 3 o 4 per setmana al barri, hi va haver una certa allau al barri després del confinament, durant el qual estaven prohibits", explica el Carles Sagués, que calcula que aconsegueixen aturar-ne o que s'ajornin "la meitat", ja sigui per la mediació o plantant-s'hi a la porta. "És un barri on hi ha molta economia informal, gent que treballa als carrers i als mercadillos i les economies se n'han ressentit molt", afegeix.