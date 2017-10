El fred per la castanyada és cada cop menys habitual

L’afirmació que per la castanyada ja no fa fred com abans es pot sentir cada any últimament en moltes converses de barra i d’ascensor. Aquest any també se’n parla, sobretot després d’una setmana d’estiuet que es va acabar ahir amb temperatures de fins a 30 ºC a Tortosa, 28 ºC a Tarragona i a Sort, i 27 ºC a Reus. ¿Realment ha canviat tant l’ambient dels dies al voltant de la castanyada durant les últimes dècades, o ens falla una mica la memòria? Hem analitzat les dades de quatre observatoris amb com a mínim 40 anys de registres per posar llum a aquesta percepció.

Una primera manera de mirar-s’ho és fixant-se en com ha evolucionat la temperatura mitjana dels dies al voltant de l’1 de novembre. A l’aeroport del Prat i a l’observatori de l’Ebre, des del 1950, la temperatura ha pujat 2,5 ºC de mitjana, i en els casos de l’aeroport de Girona i de l’observatori de Lleida, amb alguns anys menys de registres, la pujada és de 2,3 ºC i 2 ºC, respectivament. És a dir, en general en cada castanyada dels últims anys hi ha més de dos graus més dels que hi havia fa quatre o cinc dècades.

Les mitjanes són dades difícils d’assimilar a vegades, de manera que hem intentat respondre a la pregunta també d’una altra manera. ¿Quina probabilitat hi ha que la castanyada sigui freda avui en dia i quina hi havia fa algunes dècades? No hi ha un criteri únic per definir una nit freda, però suposem que per a Lleida i Girona això sigui una nit amb menys de 5 ºC, i per a Tortosa i Barcelona una nit en què es baixi dels 10 ºC. Doncs bé, les dades ens diuen que a tots quatre observatoris les possibilitats de nit freda per la castanyada han baixat uns 20 punts percentuals. La diferència es nota especialment si ho comparem amb la dècada dels 70, una dècada especialment freda i que potser per a molts és la dècada de la infància. A l’aeroport del Prat, durant els setanta, es va arribar a moments en què el normal era que 1 de cada 2 anys la nit de la castanyada fos freda, mentre que a hores d’ara a grans trets això passa en 1 de cada 5.

Adeu a l’estiuet

Aquesta castanyada no serà especialment freda, però tampoc la viurem amb l’ambient d’estiuet dels últims dies. Avui ja es començarà a notar una baixada de la temperatura de 2 a 4 graus, i entre els valors d’ahir i els de dimarts que ve la diferència serà de fins a 10 graus en algunes comarques interiors. La baixada es notarà bàsicament en l’ambient del migdia, i en canvi molt menys a la nit, ja que a l’interior l’anticicló ja ha fet baixar força la temperatura nocturna durant les últimes matinades.

És probable que dimarts sigui fins i tot el dia més fred de la tardor fins ara en alguns indrets, però tot i així no passarem d’un ambient normal per ser final d’octubre. A la pluja no se l’espera com a mínim fins d’aquí set dies.