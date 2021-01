Barcelona es prepara per si neva a les cotes altes de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest matí el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per Neu i Gel en fase d'alerta davant les previsions meteorològiques que apunten que pot haver-hi precipitacions en forma de neu en cotes altes de la ciutat a partir d'aquesta nit i demà al matí. En principi, serien de caràcter feble, poden arribar a cotes per sota dels 200 metres d'altura i fins i tot caure al litoral, tot i que el principal risc es concentra a les comarques de Girona i el Maresme aquesta tarda.

Els equips d'Ecologia Urbana, Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona s'han activat i preparat per actuar en cas que sigui necessari, per escampar sal i retirar neu si qualla als carrers i carreteres, han indicat fonts municipals. En total, a Barcelona hi ha 113 contenidors de sal repartits per la ciutat des del principi de l'hivern per a l'ús del veïnat, i 700 tones emmagatzemades per als serveis municipals en cas que sigui necessari.

A més de la disponibilitat de sal per evitar l'acumulació de neu i gel, el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per Neu i Gel preveu mobilitzar recursos municipals específics perquè estiguin preparats en cas necessari, entre els quals 21 vehicles equipats amb pala llevaneus i escampador de sal i vuit amb pala llevaneus.