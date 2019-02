La fredor de part de Cs esquerda la unitat del ple

La revelació de la diputada Jenn Díaz com a supervivent de la violència de gènere va glaçar ahir durant uns segons l’hemicicle del Parlament. Díaz va fer públic el seu cas convençuda que explicar-ho és una “arma” de les dones “contra el masclisme”. Acte seguit, la cambra va esclatar en un sonor i llarg aplaudiment i la majoria dels diputats van aixecar-se de l’escó en senyal de reconeixement. No obstant, aquesta mostra d’unitat es va veure esquerdada per l’actitud freda d’una part dels membres de Ciutadans, que van restar impàvids a l’escó.

Ni el portaveu del partit, Carlos Carrizosa, ni Lorena Roldán, entre d’altres, van fer cap mostra de suport a la diputada. Malgrat que Noemí de la Calle va aixecar-se del seient i David Mejías, Jean Castel i María Francisca Valle també van aplaudir Díaz, la impassibilitat de bona part de la bancada taronja contrastava amb l’actitud de la resta del ple. La consellera Laura Borràs va abraçar Díaz, i també el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de presidència, Elsa Artadi, van acudir al seu encontre. El líder del PP, Alejandro Fernández, també va fer-li dos petons.

Arrimadas li expressa suport

En acabar el ple, la líder de Cs, Inés Arrimadas -que no hi era durant la intervenció de Díaz- i el diputat Jorge Soler van anar a conversar amb la diputada i, segons fonts del partit, li van expresar el seu suport. Fonts de Cs van explicar que la reacció dels seus diputats va ser espontània. La revelació es va produir durant la moció de JxCat d’“actituds negacionistes” sobre el masclisme, que va ser aprovada per unanimitat. “S’han deshumanitzat ells sols”, va considerar Díaz a l’ARA: “No té res a veure amb la política del partit”.