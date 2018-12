El funcionari que requisava urnes justifica la puntada de peu a un votant l'1-O per "apartar-lo"

S'havia entrebancat, estava perdent la resta d'agents del seu grup i havia d'"apartar" un home que hi havia a terra per no quedar endarrerit. Aquesta és, segons fonts judicials properes al cas, la justificació que ha donat un funcionari policial a la puntada de peu que va propinar a un votant l'1-O a l'exterior de l'Escola Pia de Sant Antoni de Barcelona en el seu interrogatori davant del jutge que investiga les càrregues policials durant la votació del referèndum. Malgrat les imatges, el funcionari hauria definit la puntada com una acció per "empènyer amb el peu" el ciutadà. Tal com va avançar l'ARA aquest diumenge, aquest funcionari aquell dia no tenia assignada cap tasca que requerís l'ús de la força, sinó que havia de requisar material electoral i tancar escoles, estrictament.

Aquest dilluns, a més d'aquest funcionari –el primer de la Brigada d'Informació investigat per les lesions a votants l'1-O– han declarat quatre agents més que van participar en els dispositius a les escoles Prosperitat i Ramon Llull, on Roger Español va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. Tres d'aquests agents han justificat l'ús de la força per l'"hostilitat" dels votants, segons altres fonts consultades, i han explicat que els ciutadans els amenaçaven amb acorralar-los i que se sentien atrapats.

Admet que no havia d'utilitzar la força

El funcionari judicial investigat per la puntada de peu a un votant a l'Escola Pia de Sant Antoni també ha admès davant del jutge, segons fonts properes al cas, que aquell dia no havia de fer ús de la força, i ha justificat l'acció per "apartar" del seu camí el votant que ja havia caigut a terra. "En aquest punt se li ha preguntat per què no havia pres la mateixa decisió que un altre company seu que senzillament es va apartar un pas cap a la dreta per passar, i ell ha dit que empènyer-lo amb el peu era la millor opció", ha explicat l'advocat de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Muñoz, quan ha sortit dels jutjats.

L'advocat del consistori, que exerceix d'acusació popular en la investigació per les càrregues policials a la ciutat l'1-O, diu que la seva intenció és intentar "aprofundir" en el paper de la Brigada d'Informació aquell dia, tot i que el jutge del cas i la fiscalia –que són els qui han dirigit la majoria dels interrogatoris d'avui, ja que tots els agents menys un han declinat contestar a la resta de parts– no han entrat en aquesta qüestió. Tampoc s'ha abordat el fet que els agents intervinguessin en un centre concertat com l'Escola Pia, aquell dia. En un dels seus escrits, el magistrat del cas, Francisco Miralles, posava en dubte aquesta intervenció perquè l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya parlava d'"impedir la votació" estrictament en els edificis de titularitat pública.

Un equip d'agents que acumula diverses denúncies

D'altra banda, aquest dilluns també ha declarat com a investigat l'agent antidisturbis de la policia espanyola denunciat per haver arrencat un tros d'orella a un votant a l'hora d'arrossegar-lo fora de l'Escola Prosperitat l'1-O. Aquest oficial, que és l'únic que ha contestat a totes les parts, estava al capdavant d'un grup de cinc agents més, a qui ha identificat. Ara les acusacions estudien si demanaran que se citi a declarar aquests homes. En el cas del dispositiu de l'Escola Prosperitat, el jutge va decidir arxivar la resta de denúncies presentades per lesions per la impossibilitat d'identificar els autors.

Tots els agents que han declarat aquest dilluns, segons les fonts consultades, han justificat l'ús de la força l'1-O per l'"hostilitat" dels votants. També ho han fet els tres últims escopeters que han declarat per la lesió a Roger Español, que va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma a la zona de l'Escola Ramon Llull. Aquests tres escopeters s'han situat a la vorera contrària on Español va caure ferit i han assegurat al jutge que no van veure qui disparava cap a la seva zona ni el moment de l'impacte.