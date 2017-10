La funerària pública de Madrid té beneficis

Tant l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, com la de Barcelona, Ada Colau, tenien en el seu full de ruta la remunicipalització de serveis públics. Però en matèria funerària, Madrid va dos passos per davant de Barcelona i ja fa més d’un any que té en marxa la seva empresa pública -després que el 15 de setembre del 2015 s’acabés la concessió a l’empresa mixta i el consistori tirés endavant la remunicipalització- amb el repte de millorar el servei i pal·liar el dèficit d’inversions als 14 cementiris, dos crematoris i dos tanatoris que gestiona l’ens públic. A Barcelona, mentrestant, el procés continua encallat per la falta d’aliats polítics, perquè ERC i el PDECat tenen visions diferents sobre com s’ha d’encarar aquest procés i, de moment, el govern municipal no els ha convençut.

Durant el seu primer any de funcionament, l’Empresa Municipal de Serveis Funeraris i Cementiris (Emsfc) de Madrid ha obtingut uns resultats “enormement positius” en paraules del seu president, Javier Barbero. L’empresa madrilenya ha assolit uns resultats de facturació semblants als de l’exercici anterior. A Madrid, a diferència del que es vol a Barcelona, la remunicipalització no implica una rebaixa de les tarifes per als usuaris, i es basen en preus oficials. Aquesta tarifació i els canvis en la manera com es gestiona la despesa, prescindint per exemple d’alts càrrecs amb sous molt elevats, han fet que el 2017 presenti uns beneficis de 3,7 milions d’euros en el període gener-agost, mentre que l’any anterior es va tancar amb 0,17 milions de pèrdues, segons concreten des de l’Ajuntament de Madrid.

L’empresa té en caixa 10,3 milions d’euros -un 27% més del que tenia el desembre de l’any passat-, cosa que, com apunten des del consistori, permet assumir el pla d’inversions aprovat per a l’horitzó del 2019. Es preveu que ja durant aquest exercici es puguin destinar 13,4 milions a “pal·liar la situació d’abandonament” en què el consistori diu que es va trobar els equipaments funeraris. La inversió prevista fins al 2019 arriba als 37 milions d’euros.

Quant a millores de servei, el consistori remarca que ja s’ha recuperat la xarxa de relacions que l’empresa mixta anterior -participada en un 51% per l’Ajuntament i un 49% pel grup Funespaña-“havia cessat” amb el teixit funerari estatal i municipal. Ara s’ha recuperat, asseguren, el contacte amb companyies asseguradores, hospitals i residències per intentar millorar la qualitat del servei que s’ofereix. A Barcelona, en canvi, el cavall de batalla de l’empresa que es vol impulsar serà el de fer front a les tarifes “abusives”. Una problemàtica que va denunciar la síndica de Barcelona fa quasi dos anys: morir-se a Barcelona és el doble de car que en qualsevol altre lloc de l’Estat. Aquí el preu d’un enterrament estàndard pot situar-se en els 6.500 euros, com va poder comprovar aquest diari, mentre que a Madrid, per exemple, el preu mitjà oficial s’acosta als 3.500 euros. Per això, la carta de presentació del projecte de l’equip de Colau incloïa una rebaixa del 30% de les tarifes.

L’objectiu és obrir el mercat -actualment controlat per dues empreses- a la competència. La previsió del govern municipal és crear un tanatori propi i modificar, també, l’ordenança municipal que obliga a tenir-ne un per poder operar, una condició que incompleix la llei funerària catalana. Mémora, que actualment té el 85% de Serveis Funeraris de Barcelona, assegura que el nou catàleg ja ofereix serveis des de 2.000 euros i defensa que el preu mitjà a Barcelona ja se situa en els 3.200 euros.

Alternatives descartades

El govern de Colau tenia previst portar el seu projecte a aprovació a l’abril, però va retirar el punt de l’ordre del dia per falta d’aliats. El pla del govern passa per vendre la seva part a Serveis Funeraris de Barcelona (un 15%) i començar la creació de la funerària pública. ERC proposa comprar a Mémora una part de l’empresa i critica que la proposta actual és poc ambiciosa. El PDECat insta a rescatar la concessió d’algunes sales de vetlla per “aconseguir una rebaixa de preus”. Però l’equip de govern ja ha descartat les dues vies d’actuació per complicacions jurídiques i per l’elevat cost que suposarien. El projecte continua, doncs, en negociació.

A Madrid, la privatització parcial de l’empresa funerària, que es va revertir l’any passat, es va fer el 1992 per 0,6 euros i des de llavors el soci privat Funespaña ha rebut dividends i el 20% dels beneficis nets, cosa que li ha suposat un rendiment aproximat de 64,6 milions d’euros.

Encara queden una quarantena de nínxols sense identificar a Montjuïc

Barcelona encara no ha pogut tancar el capítol de l’esfondrament, a mitjans de setembre, d’un bloc amb 144 nínxols al cementiri de Montjuïc. De moment, la part afectada ja ha quedat tapiada però encara estan pendents d’identificar les restes d’una quarantena de nínxols. Ara seran els equips d’antropòlegs els que hauran de determinar si és necessari i viable dur a terme proves d’ADN o d’altres tipus per poder identificar aquests difunts. Després del malestar que va provocar en algunes famílies afectades el fet que el consistori no tingués previst generalitzar les proves d’ADN, fonts municipals expliquen que s’ha acordat que es faran sempre que alguna família les requereixi. Encara que el seu nínxol ja sigui un dels que es considera identificat. “Voldré que em demostrin que les restes són del meu pare. No em creuré a cegues que són les que posaran en un altre nínxol”, lamentava, en una entrevista amb aquest diari, Cristina Garcia, una de les afectades per l’esfondrament. La síndica de Barcelona investiga l’actuació de l’Ajuntament.