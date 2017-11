El funicular de Montjuïc, sense servei per una fuita d'aigua

El funicular de Montjuïc no ha iniciat avui el servei a l'hora habitual, les 07.30 h, a causa d’una fuita en una canonada d'aigua, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que apunta en un comunicat que la fuita és aliena a l'empresa i que afecta les vies. Els tècnics treballen per restablir el servei al més aviat possible.



Com a alternativa s'ha habilitat un servei especial d’autobusos que fa el recorregut entre les estacions de Paral·lel i Parc de Montjuïc. També es pot arribar a l'avinguda Miramar amb la línia regular d’autobusos 150, des de la plaça d’Espanya.



La incidència es comunica als usuaris mitjançant megafonia, indicadors lluminosos, treballadors situats a les estacions, l’aplicació TMB App, la web corporativa i les xarxes socials.